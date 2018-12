Grande successo per la VI edizione di "In Farmacia per i Bambini"

Trend ancora in crescita per la VI edizione di “In Farmacia per i bambini” della Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus, che si è svolta lo scorso 20 novembre, in concomitanza con la Giornata Mondiale dei Diritti dell’infanzia. Una iniziativa di grande valore e a sostegno dei bambini in condizione di povertà sanitaria: i dati Istat indicano, infatti, la preoccupante incidenza della povertà assoluta fra i minori pari al 12,1%, più di 1 su 10 (1 milione 208mila) e il dato sale al 20,9% tra le famiglie con 3 o più figli minori.

I NUMERI DELLA VI EDIZIONE DI "IN FARMACIA PER I BAMBINI"

Sono più di 1.748 le farmacie aderenti alla Campagna di sensibilizzazione su tutto il territorio nazionale, nelle quali è stato registrato un incremento del 16% delle donazioni di medicinali da parte del pubblico, rispetto allo scorso anno. Alla raccolta nelle farmacie, si è aggiunta anche la donazione in natura da parte di Aziende amiche, per un totale di 201.084 prodotti raccolti e donati a 554 Enti beneficiari (170 in più rispetto al 2017), che aiutano i bambini in povertà sanitaria in Italia e in Haiti all’Ospedale pediatrico NPH Saint Damien, che assiste 80.000 bambini l'anno.

UNA GRANDE RETE DI SOLIDARIETA’ PER I BAMBINI

L'iniziativa ha unito, in un’azione comune di responsabilità sociale, i farmacisti e i loro clienti, volontari, Istituzioni patrocinanti, Aziende amiche e media. Ancora una volta, questo straordinario risultato, è stato raggiunto grazie alla preziosa collaborazione di circa 2.500 volontari dislocati in tutta Italia e impegnati in prima linea nella raccolta dei farmaci. Il tutto in un’ottica di attento e capillare impegno di sensibilizzazione sui diritti dell'infanzia e nella diffusione della cultura del volontariato.