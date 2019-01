La società civile in gilet giallo: il filo rosso che unisce Di Maio & Macron

«Gilets jaunes, ne faiblissez pas!»: gilet gialli, non mollate! La lettera aperta di Luigi Di Maio, pubblicata il 7 gennaio sul Blog delle Stelle, ha toccato un nervo sensibile. E ha sparigliato le carte nel rapporto fra istituzioni e società civile.

Il messaggio - osserva Jérôme Gautheret su Le Monde, mentre definisce il M5S «movimento antisistema inclassificabile» ancorché alleato dell'«estrema destra» di Matteo Salvini - ha per lo meno «la dote della franchezza». Un messaggio che, ben al di là delle intenzioni del suo autore, svela un paradosso che è comune tanto a Macron, quanto a Di Maio: chi sogna una società civile liberata da corpi intemedi visti come catene oppressive o ha nella manica l'asso di una diversa intermediazione o, prima o poi, è destinato a soccombere.

Macron: la società civile come una start-up

"Società civile" e "bisogni dei cittadini" erano stata tra le espressioni più ricorrenti di Macron durante la sua corsa all'Eliseo. Arrivatoci e finito il rodaggio delle promesse, ecco il risveglio.

L'ideologia macroniana - aveva messo in guardia, inascoltato, una vecchia volpe come Régis Debray - pensa e parla alla società civile, ma che cosa intende? Oramai è chiaro che Macron avesse in testa un'idea da startupper: riunire un po' di manager con la vocazione per la filantropia interessata, un po' di esperti di marketing sociale qualche commercialista e un po' di donne giusto per far numero. E attraverso queste micro élites, disarticolando le rappresentanze per la verità già morenti del terzo settore francese, proporre "soluzioni" a "problemi".

Ma la società è un reticolo di questioni connesse e complesse, non un cumulo di problemi che, come pratiche burocratiche inevase, attendono da un funzionario-salvatore una risposta.

Il governo dei problem solver che creano i problemi

Breve, e non esaustivo, elenco dei passi falsi di Macron nel sociale:

Ci sono i senza tetto? Ecco la soluzione: il piano "zero senza fissa dimora". Risultato? Un flop (ne abbiamo scritto ieri).

Crescono povertà giovanile e "working poors"? Ecco la soluzione macroniana: reddito universale e giornali di mezza Europa che gridano al miracolo. Risultato? Non pervenuto.

Servizio civile universale? Lo facciamo partire nel 2019. Risultato? Chiedere a "Chi l'ha visto".

Il modello filantropico e della donazione francese è ottimo, ma va incrementato anche per permettere tagli a una spesa sociale che dalle parti dell'Eliseo crea malumori? Nuova soluzione... abolizione dell'imposta di solidarietà patrimoniale (ISF), trasformata in imposta patrimoniale immobiliare (IFI). Risultato? Un crollo radicale delle donazioni e crisi di enti e fondazioni non profit.

Proprio la mentalità da problem solver è stata fatale a Macron. Un generale senza esercito che, nel suo labirinto di specchi, si è circondato di una casta tecnocratica il cui vero trait d'union è il disprezzo per la societè civile e, a forza di cercare problemi da risolvere, si è trovato a crearne di nuovi.

Una lezione darwiniana per Rousseau

L'ultimo problema, il più grande, perché è un contagio che presto si propagherà all'Europa, è quello dei gilet gialli. «Gilet gialli: ecco la società civile voluta da Macron», titolava Le Nouvel Observateur il 16 novembre scorso.

Orizzontali, disintermediati, senza corpi intermedi, vincitori sui social rispetto all'ultra social En Marche di Macron: i gilet gialli sono a nemesi della "società civile" alla quale il candidato Macron chiedeva di essere «più partecipativa» , diretta e di «impegnarsi sul campo per far emergere la voce dal basso». Salvo poi, da presidente, soffocare ogni richiesta dietro una burocrazia imbellettata da innovazione. Start-up nation, appunto.

Poco prima dell'elezione, teorizzando «l'inutilità dei corpi intermedi», Emmanuel Macron definì il proprio movimento En Mache «un truc darwinien», un trucco darwiniano, e dei suoi comitati locali, che inizialmente dovevano fornire il supporto per la costruzione di nuovi corpi intermedi (ah, la pianificazione!), affermò che quelli peggiori sarebbero scomparsi, facendo emergere altre forme adatte al contesto di una società sempre pronta a mutare.

Se oggi capiamo a quali forme e a quali mutazioni certi sogni vanno incontro, converrà chiederci - e chiedercelo fino in fonndo - se la visione darwiniana della società civile di Macron e quella russoviana di Luigi Di Maio sono tanto dissimili.