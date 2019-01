Griffo nuovo coordinatore dell'Osservatorio: «ripartiamo dal Programma di azione»

Da dove si parte? «Dal Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità (è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 dicembre 2017, ndr)», afferma Griffo. «Il Programma prevede tante attività, 47 azioni generali e 194 specifiche, io ho avuto la nomina stamattina, devo avviare l’interazione con ministero competente e il suo staff, abbiamo due anni di lavoro, non potremo fare nulla di gigantesco però il mio obiettivo primo è questo, sì, attuare il programma di azione, individuare insieme al livello politico le priorità e lavorare per darvi applicazione mirata». Sarebbe, diciamocelo con franchezza, la prima volta. Griffo parla anche di «avviare le procedure per far funzionare in maniera efficiente l’Osservatorio» e di discussioni da aprire «con tutti gli stakeholder».

Rispetto alle criticità emerse nei giorni scorsi, dal mancato aumento delle pensioni di invalidità dato invece come “cosa fatta” dal ministro Di Maio fino alle penalizzazioni per le famiglie che hanno una persona con disabilità nell’accesso al Reddito di Cittadinanza (i trattamenti assistenziali come le pensioni di invalidità civile, sordità, cecità civile, gli assegni agli invalidi parziali, l’indennità di frequenza e pensioni sociali vengono considerate reddito), Griffo fa presente che «l’Osservatorio non è politico ma tecnico, ieri però c’è stato un Tavolo fra le associazioni e il ministro Fontana proprio rispetto il decreto legge sul reddito di cittadinanza».

Il ministro Fontana si è dichiarato «felice che una persona che ha sviluppato ampie competenze anche in ambito internazionale, offrendo un importante contributo alla stesura del testo Onu, abbia assunto il ruolo di coordinamento del gruppo di esperti e rappresentanti delle associazioni del comitato. Siamo pronti a sostenere il lavoro dell’Osservatorio, sono sicuro che darà un contributo effettivo per aiutarci a migliorare la vita delle persone con disabilità, nell’ottica della massima collaborazione e concretezza». Per il sottosegretario Vincenzo Zoccano «questa è una grande opportunità per portare a compimento tante battaglie del passato. I gruppi di lavoro sui principali temi di intervento e i piani d’azione espressione del lavoro dell’Osservatorio saranno importante supporto per il lavoro del Governo».