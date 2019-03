Reddito di cittadinanza, ai Caf 12 euro per pratica

«Forniremo il servizio di raccolta delle domande per il RDC da inviare all'Inps gratuitamente. Avremo dall'Inps per ogni pratica che si apre 10 euro esclusa l'Iva (12,2 Iva compresa) mentre avranno cinque euro Iva compresa per ogni integrazione alla domanda presentata», spiega sollevato Paolo Conti, direttore generale Caf Acli, che aveva avuto modo di esprimere le proprie preoccupazioni proprio a Vita.it.

«Era quello che auspicavamo. Noi non abbiamo mai chiesto di essere retribuiti per questo specifico servizio ma solo che venissero messe in qualche modo a disposizione risorse aggiuntive. Siamo molto soddisfatti».

L'ipotesi di intesa è stata firmata dalla tecnostruttura (per il Commissario designato, Tridico , manca ancora l'approvazione definitiva del decreto di nomina) mentre le convenzioni che saranno messe a punto sulla base dell'accordo saranno firmate successivamente dal presidente.

Le richieste potranno essere inoltrate anche online e alle Poste a partire da mercoledì 6 marzo.