Bentornata #Gardensia, per la Festa della Donna

Ed è proprio grazie all’esempio e all’impegno di molte donne che si sta disegnando il futuro. Accanto a loro, quest’anno si è unita Lorella Cuccarini, con l’Associazione Trenta Ore per la Vita Onlus, oltre 10.000 volontari, le associazioni di volontariato, e tante altre iniziative. (per conoscere la piazza più vicina qui).

Volto di Bentornata Gardensia è Lorella Cuccarini (nella foto)legata ad Aism con un doppio filo. Gardensia, infatti, è quest’anno uno tra gli eventi della manifestazione Trenta Ore per la Vita, giunta quest’anno alla sua 25ma edizione.

A partire dal 25 febbraio (vedi news), il noto evento televisivo che ha Lorella Cuccarini come sua testimonial e cofondatore, è dedicato alle donne con Sm: i fondi raccolti con l’edizione 2019 di Trenta Ore per la Vita verranno destinati a servizi per le donne, in particolare alle mamme con Sm, con il progetto “Sclerosi multipla: giovani mamme e bambini”.

I fondi raccolti in passato, in quattro edizioni di Trenta Ore per la Vita hanno consentito un forte impulso all’attività di ricerca e di assistenza da parte i Aism. La campagna di Trenta Ore per la Vita sarà ospitata fino all’11 marzo su La7. A sostegno della campagna anche il numero solidale 45591 attivo dal 25 febbraio al 17 marzo. Si potranno così donare 2 euro per ciascun SMS inviato (da cellulari Wind Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile, iliad, CoopVoce e Tiscali), 5 euro per ciascuna chiamata da rete fissa TWT, Convergenze e PosteMobile e 5 o 10 euro da rete fissa TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb e Tiscali.