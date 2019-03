Quella carica innovativa che nasce dal mondo della disabilità

Il convegno di aprile, per Lissoni, dovrà lanciare un messaggio «fortemente politico, non possiamo ridurlo a un fatto per gli esperti e gli addetti ai lavori. Occorre una presa di consapevolezza maggiore sul tema della disabilità che riguarda un miliardo di persone nel mondo e 5 milioni in Italia, inquadrandolo - questo è fondamentale - dal punto di vista dei diritti. Invece se dovessimo prendere le cinque maggiori testate giornalistiche italiane, quanti articoli troveremmo sulla disabilità, scritti da persone con disabilità?». Ecco allora l’importanza di una riflessione comune tra ong «che condividono la centralità della persona ed il valore dell’inclusione nei programmi di cooperazione internazionale», in sintonia con quella Convenzione ONU sulle Persone con Disabilità «che ha già provocato un cambiamento culturale profondo nell’approccio alla disabilità ma che richiede ancora uno sforzo di approfondimento delle strategie e di adeguamento delle azioni».

Fra i nuovi aprocci di cui parlano anche le “Linee Guida per la disabilità e l’inclusione sociale negli interventi di cooperazione 2018” dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, un documento che pone l’Italia tra gli Stati più attenti e più evoluti su questo tema, c’è la riabilitazione su base comunitaria, di cui Aifo è un po’ padre. Lissoni ricorda un progetto in Mongolia, negli anni ’90, con fisioterapisti a cavallo che giravano per le tende, parlando di diritti e spiegando ai famigliari delle persone con disabilità come si fa riabilitazione, poi avviando piccole esperienze di microcredito… «La riabilitazione è il primo passo, poi c’è l’abilitazione, cioè il rendere possibile una cittadinanza attiva. È questo il cuore rivoluzionario della Convenzione Onu, che implica un cambio radicale di atteggiamento, superando l’approccio assistenziale per la partecipazione: se nei processi che riguardano le persone con disabilità non mettiamo le persone con disabilità, compiamo un errore. Anche perché dalle persone con disabilità può venire - lo vediamo nei Paesi in cui siamo - un grandissimo contributo di innovazione. L’Italia l’ha capito, il peer counseling e la ricerca emancipatoria per fare due esempi sono pratiche sistematiche, come la scelta - l’AICS è stata fra i primi al mondo a farla - di prestare attenzione alla disabilità in tutti i progetti, non solo con progetti dedicati e specifici. Ora la sfida è essere presenti nel dibattito internazionale e cogliere questo momento che può essere di fortissima innovazione».

Save the date

Il convegno internazionale "Essere persona. La disabilità nel mondo: quali diritti, inclusione e riabilitazione?”, si terrà a Milano il 5 e 6 aprile 2019 (via Romagnosi 8). Sono previste due plenarie e tre workshop. Le plenarie, nelle mattinate di venerdì e sabato, hanno per titolo rispettivamente "Disabilità: quali prospettive dalle istituzioni verso il 2020?" e " Disabilità: essere riconosciuti come persone". I tre workshop, nel pomeriggio di venerdì, saranno invece dedicati a "Implementazione dei diritti: strumenti per l'inclusione", "La cooperazione sanitaria internazionale tra riabilitazione medica, formazione e ricerca" e "Rafforzare le comunità locali: strumenti e obiettivi".

Info allo 02.40308915 o alla mail esserepersona@dongnocchi.it

Iscrizioni su eventi.dongnocchi.it

Foto di copertina Julian Rizzon ©Fondazione Don Carlo Gnocchi, dal progetto in Ecuador di Fondazione Don Gnocchi e OVCI