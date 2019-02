La disabilità nella cooperazione allo sviluppo: da pazienti a cittadini

Più di un miliardo di persone nel mondo ha una disabilità: il 15% della popolazione mondiale. L’82% di esse vive in Paesi in via di sviluppo. Ma quanti progetti di cooperazione li riguardano? E soprattutto: con quale sguardo? La Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità ha cambiato l’approccio alla disabilità, ancorandolo al rispetto dei diritti umani, alla non discriminazione e alle pari opportunità. Dopo il 2006 così gli interventi nei confronti delle persone con disabilità hanno iniziato a cambiare linguaggio, metodo, strategia: inclusi quelli di cooperazione allo sviluppo. L’Italia nel 2010 ha elaborato delle specifiche linee guida per la disabilità e l’inclusione sociale negli interventi di cooperazione, che sono state aggiornate nel 2018. Dal 2013 abbiamo un “Piano di Azione Disabilità della Cooperazione Italiana” e nel 2014 è stato introdotto un nuovo “marker” per individuare non solo le iniziative specificamente rivolte alla disabilità, ma anche quelle di mainstreaming, ovvero che integrano la prospettiva della disabilità nelle pratiche e nei progetti, tout court. L’ultima mappatura dell’Agenzia per la Cooperazione allo Sviluppo su quanto fatto sul fronte disabilità (anni 2009-2014) attesta che il 2,68% dei finanziamenti a dono complessivi dell’Agenzia hanno finanziato iniziative dedicate alla disabilità, per un valore poco superiore ai 35 milioni di euro. Gli interventi vanno dai territori palestinesi all’Afghanistan, passando per il Kosovo, il Madagascar, l’Albania… per un totale di 23 Paesi. Circa i due terzi dei finanziamenti sono stati destinati ad iniziative ordinarie, non di emergenza.

Il 5 e 6 aprile un convegno internazionale metterà a tema il valore dell’inclusione delle persone con disabilità nei programmi di cooperazione allo sviluppo. Si intitola “Essere persona. La disabilità nel mondo: quali diritti, inclusione e riabilitazione?” (5-6 aprile 2019, Milano, Centro Congressi Fondazione Cariplo, Via Romagnosi 8) ed è promosso da Aifo, Fondazione Don Carlo Gnocchi e Ovci, tre fra le ONG storicamente più attive in questo settore (qui il programma dettagliato). «L’Italia ha molto da dire, può introdurre innovazioni a livello internazionale», afferma Giampiero Griffo. Classe 1952, Griffo ha diretto la sezione “diversità” della Biblioteca Nazionale di Napoli ed è l’uomo che ha rappresentato l’Italia nei lunghi lavori che hanno portato alla Convenzione ONU, di cui proprio quest’anno ricorrono i 10 anni dalla ratifica da parte del nostro Paese. Da poco è stato nominato coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico dell’Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità, presiede la RIDS (Rete Italiana Disabilità e Sviluppo) - un’alleanza nata per valorizzare il patrimonio di esperienze e progetti che mettono al primo posto il rispetto dei diritti umani delle persone con disabilità nei programmi per i Paesi in via di sviluppo - è membro dello European Disability Forum e partecipa come formatore a diversi progetti di cooperazione internazionale: «l’obiettivo del nostro lavoro è quello di trasferire le buone prassi italiane nel dibattito intenzionale».

Ci dà innanzitutto qualche dato di cornice sulle persone con disabilità che vivono nei paesi in via di sviluppo?

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il 15% della popolazione mondiale vive in una condizione di disabilità: significa un po’ più di un miliardo di persone. L’82% di esse vive in Paesi che a me piace definire “in cerca di sviluppo”. Le persone con disabilità rappresentano circa un quinto dei più poveri del mondo. A livello mondiale i servizi e i sostegni per loro sono pochi, grossomodo riguardano solo il 10% delle persone con disabilità, dal momento che in molti di questi Paesi non c’è welfare. Il tema vero non è il confronto tra la situazione delle persone con disabilità in Italia e in un Paese in cerca di sviluppo, ma il confronto in uno di questi Paesi tra le persone che già hanno una disabilità e quelle non ancora disabili (la dico in questi termini perché ormai sappiamo che tutti incapperemo nella disabilità nel corso della nostra vita, almeno temporaneamente). Il cambiamento di prospettiva è avvenuto con la Convenzione Onu, oggi ratificata da oltre il 91% degli Stati membri, che ha dato un nuovo standard internazionale per tutti gli interventi sulla disabilità, basato sul rispetto dei diritti umani. Il fatto è che in questi anni le disuguaglianze sono molto cresciute, i più poveri sono sempre più poveri e le persone con disabilità con loro: è un discorso complesso, i Paesi emergenti spesso hanno modalità di sviluppo con poco welfare ma d’altronde anche nei Paesi più ricchi il modello di sviluppo attuale sta erodendo gli interventi di inclusione. Per questo è significativo che negli obiettivi di sviluppo sostenibile (gli SDGs per il 2030) ci siano 11 riferimenti alle persone con disabilità, che spesso invece fino ad oggi non hanno beneficiato dello sviluppo al pari degli altri cittadini.