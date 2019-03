Oggi il cambio abiti lo prepara Enrico Bertolino

Al termine del turno Enrico Bertolino ha elogiato l’organizzazione di Osf e l’impegno senza sosta dei volontari, dichiarando: «Opera San Francesco è arricchente per i volontari che prestano servizio qui e necessaria per gli utenti ma anche per tutta la città di Milano. Per questo dobbiamo sostenerla».

L’esperienza alle Docce e Guardaroba di Bertolino consolida il nuovo progetto di Osf “Volontario all’Opera per un giorno” ideato per celebrare in modo concreto l’anniversario di Osf: il 20 dicembre 1959, 60 anni fa, Fra Cecilio - portinaio del convento di viale Piave - inaugurava la Mensa dei Poveri di Corso Concordia, quella che tutt’oggi è capace di offrire fino a 2500 pasti al giorno a chi si trova in difficoltà. Il primo servizio di Osf, al quale negli anni sono susseguiti molti altri e sempre con l’obiettivo di offrire un sostegno concreto a chi soffre.