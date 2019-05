Siria, bombardato il mercato di Ma’arrat An Nu’man

«In Siria sta morendo un’intera generazione, nell’indifferenza di tutti. La comunità internazionale deve esserne consapevole e deve sentirsene responsabile»: così Marco Griffini, presidente di Ai.Bi., commenta il nuovo raid aereo che ha colpito il mercato di Ma’arrat An Nu’man, a sud-est di Idlib, provocando altri 12 morti e 18 feriti. Proprio a Ma’arrat An Nu’man, Ai.Bi. opera al fianco del partner siriano Kids Paradise per garantire il pane a più di 30mila persone, tra cui 18mila sfollati interni.

Secondo quanto riferito dall’Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus) l’attacco al mercato ortofrutticolo della città di Ma’arrat An Nu’man è avvenuto ieri sera, martedì 21 maggio, dopo l’Iftar, la tradizionale rottura quotidiana del digiuno nel mese islamico di Ramadan, quando il mercato era affollato. La tregua unilaterale annunciata solo pochi giorni fa dalle forze militari russe in Siria nella regione di Idlib quindi non ha retto. I bombardamenti sono avvenuti mentre nel nord della vicina provincia di Hama si scatenavano violenti scontri dopo il contrattacco dei jihadisti martedì contro le forze filogovernative nella città di Kafr Nabuda.