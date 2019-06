Progetto Safe In, il placement in azienda fino al 70 per cento

“L’obiettivo non è imparare un mestiere. È eccellere in quel mestiere”. È un motto che calza a pennello per il progetto Safe In, che Fondazione Adecco per le Pari Opportunità e JPMorgan Chase Foundation hanno promosso da inizio 2018 (per due anni di durata) a Roma e Milano e destinato a titolari di protezione internazionale in Italia. La frase è stata pronunciata da Gianni Del Bufalo, direttore generale di Fondazione Il Faro, ente di formazione che per Safe In collabora con Fondazione Adecco su Roma e l’occasione era più che importante: la consegna degli attestati di fine corso di panificazione e pizzeria. Una cerimonia fondamentale che si è svolta in una mattinata di sole alla presenza di Michaela Imperatori, responsabile Sviluppo Progetti di Fondazione Adecco per le Pari Opportunità, coordinatrice di Safe In per il quale segue ogni fase e conosce i percorsi personali dei beneficiari. I quali, proprio nel giorno della consegna degli attestati, erano già al lavoro prima dell'alba: la quindicina di corsisti di Safe In sono arrivati alle 5 del mattino, infatti, per preparare il pane e le pizze che a fine evento sono stati distribuiti a tutti i presenti.