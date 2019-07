Abbandonati in strada e accolti dalla Chiesa, “le ispezioni mirate” di Salvini al Cara di Mineo

Premesso che sono ancora in corso le inchieste giudiziarie su quello che avrebbe rappresentato il fulcro del business sull’immigrazione in Sicilia – è qui che si snoda il ramo siciliano dell’inchiesta di Mafia Capitale - il Cara che negli anni è arrivato a contenere fino a quattro mila persone si è svuotato con una serie di trasferimenti mensili che si sono ripetuti nel corso dell’anno fino al 2 luglio, quando con tre bus sono stati “sgomberati” gli ultimi 68 migranti ospiti del centro.

La destinazione? Il Cara di Isola di Capo Rizzuto coinvolta nell’operazione Jonny della Dda di Catanzaro nel 2016 perché l’ente che lo gestiva sarebbe stato in mano a persone vicine alla ‘ndrangheta. Da un Cara, quindi, a un altro Cara.

Antony, un ragazzo nigeriano, vittima di tortura nel ghetto di Alì, a Sabha, in Libia, come racconta il team di Medu, Medici per i diritti umani, da quell’autobus non voleva più scendere: «Mi sembra una prigione, ho paura, non voglio scendere», ha detto il ragazzo al team di Medu che per quattro anni ha prestato assistenza ai migranti vittime di tortura e di trattamenti inumani e degradanti all’interno del centro. Altri migranti trasferiti hanno invece detto al team di professionisti: «Vogliamo andar via da qui, questo luogo è peggio di Mineo».

Sistemati i 68, al Cara di Mineo rimangono i cosiddetti “abusivi”, quelli di cui il ministro dell’Interno scrive su Twitter: «Allontanati con ispezioni mirate nella scorsa serata».

Si tratta di 26 ragazzi, tra cui 7 soggetti vulnerabili seguiti da Medu, che sarebbero finiti in strada se non fosse stato per l’intervento, oltre che di Medu, di una suora francescana scalza che per volere della Diocesi di Caltagirone ha deciso di accoglierli in una struttura della chiesa.«Sono 26 invisibili, tra di loro c’è chi è ha ricevuto il diniego dalle commissione territoriale e ha presentato ricorso, chi ha avuto il badge ed è stato cancellato perché magari si è dimenticato una sera di timbrarlo, chi a seguito dei trasferimenti è scappato da altri Cas della Sicilia dove in una stanza c’erano fino a 15 letti, ma soprattutto tra i 26 ci sono persone con distrubi da stress post traumatici», spiega Giuseppe Cannella, 54 anni, psichiatra e psicologo di Medu, che davanti alle “ispezioni mirate” del ministro dell’Interno racconta quanto realmente accaduto: