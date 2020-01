ilmiocuorebatteforte: un sms per salvare la vita di Coco

Qui il tasso di mortalità causato da queste malformazioni arriva al 20%. Il programma “Cuore di bimbi” consente la diagnosi, gli interventi di cardiochirurgia pediatrica e accomapagna il tutto con la formazione dei medici negli ospedali locali, per rendere i Paesi sempre più autonomi. Per chiedere sostegno al programma, Mission Bambini ha lanciato la camapagna “Adesso il mio cuore batte forte”: dal 19 gennaio al 9 febbraio, con sms e chiamate da rete fissa al numero solidale 45583 è per salvare la vita ai bambini cardiopatici grazie alle missioni dei medici volontari italiani promosse dalla Fondazione.

La campagna solidale si propone in particolare di realizzare nel corso dell’anno 13 missioni umanitarie finalizzate a salvare - attraverso un’operazione o una visita - 1.879 bambini in Zambia, Myanmar, Uganda, Romania, Eritrea e Zimbabwe. Il programma è basato sulla collaborazione con professionisti - cardiochirurghi ma anche cardiologi, anestesisti, infermieri e altro personale medico specializzato - che in qualità di volontari vanno nei Paesi dove mancano medici in grado di eseguire i difficili interventi “a cuore fermo”. Durante le missioni, i medici volontari operano i bambini più gravi, fanno visite di screening diagnostico e danno formazione gratuita al personale locale, sia in ambito ospedaliero che universitario. Uno degli obiettivi di “Cuore di bimbi” è infatti l’autonomia nel tempo degli ospedali locali nella prevenzione e trattamento delle cardiopatie infantili.