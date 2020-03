Rotta Balcanica, a Trieste continua l'arrivo dei migranti. Ma solo pochi volontari si occupano di loro

Come si sta trasformando la situazione sulla Rotta Balcanica con l’emergenza Coronavirus? La situazione è drammatica e i campi profughi nei vari Paesi della rotta sono stati messi in quarantena. Na abbiamo parlato in questo articolo “Rotta Balcanica, campi profughi in quarantena. È la soluzione giusta?”. Ma qualcuno riesce a passare il “game” l’espressione che utilizzano i migranti quando superano il confine tra la Bosnia e la Croazia, e arriva a Trieste. La città che fisicamente rappresenta la fine della Rotta Balcanica che si fa convenzionalmente iniziare in Grecia. Ne abbiamo parlato in questi due reportage “Rotta Balcanica, attraversare i confini è un game disperato” e “Rotta Balcanica, migranti trattati come gli animali”.

Ma che succede ai profughi che riescono a raggiungere Trieste? Lo abbiamo chiesto a due attivisti Lorena Fornasier, 67 anni, psicoterapeuta e suo marito Gian Andrea Franchi, 83 anni,professore di filosofia in pensione che insieme hanno fondato l’associazione di volontariato Linea d’Ombra odv. Lorena e Gian Andrea già dal 2015 hanno messo in piedi un piccolo presidio medico all’esterno della Stazione di Trieste per offrire prima assistenza ai ragazzi che miracolosamente passavano il confine con la Croazia ma che sul corpo portavano i segni delle torture. «Abbiamo iniziato a medicargli i piedi. Erano tutti giovani e stanchi. Cercavamo di supportarli un po’ prima che ricominciassero il viaggio», racconta Lorena. «Ma ad un certo punto ci siamo accorti che ne arrivavano troppi e più arrivavano più i segni di tortura sui loro corpi erano evidenti. Il risultato dei “game” che fallivano anche 20 volte prima di riuscire a passare il confine. Così abbiamo deciso di andare a vedere cosa stava accadendo oltre in confine».