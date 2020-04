L'autismo, Franco e Andrea: un nuovo film per "tutti quelli che non si arrendono"

Se il libro narrava il viaggio fatto negli Usa, in moto, per i 18 anni di Andrea, il documentario ora narra un nuovo viaggio di padre e figlio, sempre a bordo di una moto: questa volta hanno attraversato l'Europa per giungere fino a lambire il deserto del Sahara, in Marocco, seguendo la rotta del film Marrakech Express. «Frane, uragani, 9.000 km dall'Italia al Marocco, 30 giorni di viaggio, quasi tutti sotto la pioggia... Andre, quante ne abbiamo passate?», scherza Franco Antonello nel post con cui lancia alcune clip del documentario, in attesa della prima di domani. Il regista Niccolò Maria Pagani li ha seguiti, in un road movie che parla di autismo, di viaggio, ma soprattutto del legame tra un padre e un figlio. «Ho dedicato il film a "tutti quelli che non si arrendono", perché Franco è un uomo che ha deciso di non arrendersi di fronte a nulla», dice Niccolò Maria Pagani. «Prima di essere un film sull'autismo, Se ti abbraccio non aver paura è il racconto del legame profondo di un padre e un figlio. Viaggiare con Franco e Andrea è stato fonte di grandissima ispirazione, per l'immensa forza che riescono a trasmettere anche nelle situazioni più difficili da affrontare. Oggi ci sembrava doveroso, nel nostro piccolo, provare a fare anche noi qualcosa per la comunità, in questo momento di difficoltà». Il film sarebbe dovuto uscire nelle sale cinematografiche proprio in occasione dek World Autism Awareness Day, ma la situazione di emergenza sanitaria ha reso impossibile l’evento: così Ushuaia Film, Franco Antonello e BMW Italia hanno scelto di fare un regalo a chi in questi giorni è a casa, rendendo disponibile il film per 24 ore sul canale YouTube di Ushuaia Film. «Speriamo di regalare 55 minuti di svago portando le persone in viaggio con noi, almeno con la mente, in attesa di poter tornare a girare fisicamente per il mondo», commenta Niccolò Maria Pagani, regista e produttore.