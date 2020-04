Attilio Fontana: «Roma non riapra all'azzardo, sarebbe sbagliato e pericoloso»

Per l'estate dei bambini? Moltiplichiamo i luoghi dell'educazione Alleanze diffuse sui territori: è questa l'unica via per immaginare spazi sicuri in cui bambini e ragazzi possano riprendere la loro vita. «Non è difficile da pensare. I bambini sanno seguire le regole, siamo noi che dobbiamo ipotizzare delle soluzioni sicure: chiuderli in casa è solo la via più semplice», dice Juri Pertichini di Arciragazzi. La prima proposta si chiama "Poli Bambini e Ragazzi"