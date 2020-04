Azzardo: il Governo non ceda agli avvoltoi che puntano il nostro Paese

L’azzardo di massa, inoltre, ha una natura regressiva. Secondo una legge oramai chiara: i più poveri spendono in azzardo più dei ricchi e lo fanno per ragioni psico-sociali ben note agli avvoltoi. Lo aveva capito la grande scrittrice e giornalista Matilde Serao, che studiò gli effetti di questa regressività osservando l’incremento delle giocate al lotto dopo l’epidemia di colera che colpì la città di Napoli nel 1894.



Anche allora, come ora sulla miseria volteggiavano gli avvoltoi dell'azzardo. Serao si rivolse al Presidente del Consiglio dell’epoca, Agostino Depetris, scrivendo: «Non sono fatte per il Governo, certamente, le descrizioncelle colorite di cronisti con intenzioni letterarie (...) tutta questa retorichetta a base di golfo e di colline fiorite, di cui noi abbiamo già fatto e oggi continuiamo a fare ammenda onorevole, inginocchiati umilmente di fronte alla Patria che soffre; tutta questa minuta e facile letteratura frammentaria, serve per quella parte di pubblico che non vuole essere seccata per racconti di miserie».

Ecco perché abbiamo lanciato l'allarme. Venerdì scorso, su queste pagine, Luigino Bruni ha scritto parole di grande saggezza rivolgendosi al Presidente Giuseppe Conte: «non possiamo sbagliare (...). I “giochi” e l’azzardo dovrebbero riaprire - se non possiamo chiuderli per sempre - come ultima attività del Paese, dopo la manifattura, i teatri, le biblioteche, i negozi. Far riaprire le sale scommesse prima dei musei e delle scuole dà al Paese un messaggio etico molto negativo, che produce molti più danni, anche economici, di quelli stimabili dal MEF».

Dalla lettera del professor Bruni è stata lanciata su Change una petizione al Presidente Conte. La petizione ha raggiunto in poche ore oltre 9mila firme e per aderire basta andare qui.

Non se ne abbiano a male baristi e tabaccai, anche loro ben presto saranno vittime, non certo del lockdown ma di una speculazione che attende solo il momento giusto per calarsi sulle sue vittime. Nemmeno loro saranno risparmiati.