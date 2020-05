Mozambico: il coronavirus e gli effetti catastrofici sulle scuole

Ma questa volta il problema è diverso. Qualitativamente, non solo quantitativamente: i bambini non potranno riunirsi altrove, perché forse, per un periodo medio-lungo, non potranno riunirsi affatto. Questo nonostante in data 18 maggio il Mozambico aveva segnalato 137 casi di COVID-19, senza alcun decesso.

Spiegano ancora Kaulard e Lundell che le Nazioni Unite, la Banca Mondiale, le principali agenzie bilaterali e altri partner di cooperazione, in collaborazione con i ministeri del Paese stanno studiano modi alternativi e innovativi per garantire che l'apprendimento possa continuare a distanza.

«Un compito critico di qualsiasi sistema di apprendimento a distanza è quello di sostenere la capacità degli insegnanti di rimanere in stretto contatto con i loro studenti nonostante la distanza fisica. Per la maggior parte dei bambini, le radio comunitarie, che sono state utilizzate con successo in altri paesi, saranno il mezzo più accessibile, ma potrebbero essere implementate anche una varietà di altre opportunità complementari di apprendimento a distanza - come la televisione, le piattaforme digitali o i programmi di recupero e di accelerazione. Per essere funzionali, tutte queste iniziative richiederanno un solido coordinamento e sistemi di monitoraggio e supporto efficaci, che contribuiranno ad evitare l'aumento delle disuguaglianze nel sistema educativo», concludono Kaulard e Lundell.

Anche se nessuno può prevedere per quanto tempo questa situazione continuerà, l'Unione Africana raccomanda infatti di pianificare in anticipo l'eventuale ritorno in classe, per garantire che le scuole riattivate forniscano un ambiente sicuro per il ritorno dei bambini.