Il bisogno di sport, cultura e spazi di aggregazione dei nostri ragazzi

Nella settimana in cui hanno aperto i tanto attesi Centri estivi con linee guida rigidissime per i Dialoghi di Vita.it e Telefono Azzurro oggi a tema il diritto al movimento, alla socialità e alla creatività di bambini e adolescenti. L'apertura dei centri estivi ha quest'anno un sapore particolare, quello dell'autonomia, della possibilità di movimento e della socialità riconquistate dopo mesi, con bambini e ragazzi che, zainetto in spalla, salutano i genitori la mattina per trascorrere buona parte della giornata con i coetanei e con adulti “non congiunti”, prevalentemente all'aria aperta e in movimento.

A riflettere e discutere sul tema del quinto appuntamento dei Dialoghi con Riccardo Bonacina e il professor Ernesto Caffo ci saranno: Bruno Molea (Presidente Nazionale AICS), Anna Laura Orrico Sottosegretario ai Beni culturali (nella foto di cover), Daniele Masala (ex atleta pentathlon), professor Fabio Lucidi preside della Facoltà di Medicina e Psicologia dell'Università La Sapienza, Maria Teresa Ortoleva un'artista che con Aurora e Tabita è stata una delle protagoniste del bellissimo progetto di Casa Testori Artisti – Figlio e figlia (Artist Son and Daughter)