La vita lungo il muro di Mirafiori raccontata per radio da un critico ipovedente

Adesso c’è meno vita, ci sono più vecchiaia e solitudine e le porte sono confini che separano di sommersi dai salvati. Eppure su quelle strade di cemento i fiori sono rimasti, seppur sotto altre spoglie, hanno carne e ossa, sono persone speciali che non è facile scorgere e a volte incontrare come Stefano Beccacece di professione critico radiofonico.

La sua casa è al fondo dell’ultima via del quartiere che segue l’asse binario del muro della Fabbrica. È ipovedente e da 4 mesi vive solo perché la madre è ricoverate in ospedale. Ma lui ogni mattina attiva la sua app radiofonica, apre la sua pagina social e si mette alla ricerca di notizie per la sua Radiomusik.

Nelle ultime settimane non è potuto andare neanche a trovare la madre perché per via del coronavirus gli accompagnatori non famigliari non possono entrare negli ospedali ma lui senza un aiuto non può arrivare al reparto dove è ricoverata. Ha una cultura universitaria e passa agevolmente dal calcio alla filosofia teoretica.