Perché nessuno rimanga indietro occorrono strategie e risorse

Dai relatori tutti l'invito a elaborare vere strategie e risorse adeguate per combattere le diseguaglianze che durante il lockdown si sono mostrate in tutta la loro evidenza ed acuite. In questi mesi di lockdown infatti milioni di bambini e adolescenti, con i loro genitori, hanno subìto una doppia crisi, economica ed educativa, in un Paese che mostrava già dati allarmanti e gravi disuguaglianze nelle opportunità di crescita, di apprendimento e di sviluppo. Un milione e 137 mila, pari all'11,4% (dato 2019) sono i minorenni che in Italia vivono in povertà assoluta, il 14,5% degli e delle adolescenti abbandona la scuola, il 12,3% dei ragazzi e delle ragazze tra i 6 e i 17 anni vive in case prive di strumenti informatici, pc o tablet, il 10,5% dei ragazzi e delle ragazze tra 15 e 19 anni non è occupato e non è inserito in un percorso di formazione. Si tratta di una emergenza acuita dalla pandemia, ma che ha radici più lontane

Ernesto Caffo a conclusione del ciclo di dirette iniziato lo scorso 21 maggio ha sottolineato: «È stato un ciclo importante, abbiamo sottolineato un tema che a inizio maggio era ancora clandestino, abbiamo messo in campo idee e una rete di associazioni e di persone preziosa che non possiamo disperdere e che deve continuare a spingere le istituzioni affinchè mettano in campo presto risposte e attenzioni».