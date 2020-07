Emergenza Covid e servizi per la disabilità: un’occasione per ri-pensar-ci

Preambolo. Impatto dell’emergenza Covid-19 sui servizi diurni per la disabilità

Siamo entrati nell’emergenza Covid alla fine di febbraio 2020 e fino a tutto il 17 marzo, per chi vive i servizi diurni come un’opportunità di sostegno e per chi vi lavora, è stato quasi un mese di disorientamento personale, organizzativo e istituzionale davvero “dirompente”. Nessuno sapeva cosa si dovesse fare: tenere aperto o chiudere? Per Regione Lombardia, con nota del 5 marzo del Direttore Generale Assessorato al Welfare, le «limitazioni o sospensioni dei servizi socio-sanitari» potevano «essere stabilite dai singoli enti gestori in considerazione del numero di operatori disponibili, degli utenti frequentanti e delle loro condizioni di salute», avendo come obiettivo la Regione di «contemperare la continuità dell’erogazione dei servizi rispettando la libera scelta dei soggetti e dei familiari che ne usufruiscono» con l’interesse collettivo di arginare il più possibile l’avanzata del Covid, chiudendoci ciascuno nelle proprie case.

Il 17 marzo 2020 il Decreto Cura Italia ha sospeso l’erogazione dei servizi semiresidenziali socio-sanitari e sociali, determinando in capo alle pubbliche amministrazioni di garantire, anche attraverso un percorso di co-progettazione con gli enti gestori dei servizi, attività alternative indifferibili (per le persone che non potevano fare a meno del servizio), accogliendole individualmente presso le sedi dei servizi, oppure attraverso attività da remoto, oppure attraverso prestazioni di assistenza domiciliare. A partire dal 4 maggio è stata avviata la fase 2 dell’emergenza: si è cominciato a lavorare per la riattivazione dei servizi diurni arrivando ad avere una norma regionale, la DGR 3183, in data 26 maggio 2020 che, «in ottemperanza all’art. 8 del DPCM 26 aprile 2020 come modificato dall’art. 9 del DPCM del 17 maggio 2020» ha stabilito che fosse compito delle Regioni «stabilire il riavvio dei servizi semiresidenziali attraverso la stesura di un Piano Territoriale Regionale».

Quindi, ricapitolando, la Regione ha stabilito il 5 marzo che gli enti gestori potessero stabilire eventuali sospensioni, il Governo ha stabilito la sospensione stabilendo che la Pubblica Amministrazione stabilisse attività alternative in co-progettazione con i gestori e poi sempre il Governo ha stabilito che le Regioni stabilissero un piano di riavvio dei servizi.

Tre considerazioni sulla gestione dell’emergenza

1. Il Buco Nero

Il primo mese di emergenza dal 23 febbraio al 18 marzo è stato un vero e proprio buco nero. La Regione ha stabilito che spettasse ai gestori valutare le interruzioni, ma ha citato solo i servizi semiresidenziali socio-sanitari: per gli altri, nessuna indicazione. Con l’avanzata del Covid scandita dai bollettini quotidiani dei decessi e dei ricoveri e una ritirata progressiva dei nostri servizi e dei nostri progetti a chiudere, in ordine sparso, senza una norma che stabilisse una regola uguale per tutti. Una corsa a ritirarsi, alla chiusura, accompagnata da una rincorsa impetuosa, confusa e a tratti nevrotica a chiedere alle istituzioni di indicarci una strada: cosa dobbiamo fare? Come dobbiamo agire? Quindi ritirata in ordine sparso accompagnata dalla richiesta di un sentiero…

2. Un sentiero “normativo” accidentato

Il 17 marzo è arrivata la risposta del Decreto Cura Italia, stabilita dal Governo: sospensione per tutti i servizi, ma obbligo per le pubbliche amministrazioni di fornire attività alternative, anche mediante co-progettazioni con i gestori, impegnando le risorse già iscritte a bilancio delle istituzioni ovviamente, così come è successo per gli insegnanti delle scuole, ove la sospensione delle lezioni non ha comportato una rinegoziazione dei budget scolastici. Individuato il sentiero della sospensione dei servizi, a fronte di un primo respiro di sollievo per chi li gestisce, il carico dell’angoscia si è spostato tutto sulle persone e sulle famiglie: ce la faremo? Quando riapriranno? Ma il respiro di sollievo dei gestori è durato pochissimo. Perché il sentiero tracciato non era per nulla chiaro. Chi decide come fare e in quanto tempo attivare le attività alternative? Le pubbliche amministrazioni? E come fanno ad esempio in Lombardia le pubbliche amministrazioni a programmare attività indifferibili immediatamente, all’interno di un sistema sussidiario in cui sin da subito è stata data dalla Regione ai gestori stessi la facoltà di stabilire cosa fare? E com’è che le attività dei servizi gestiti da noi gestori potranno essere rimodulate dalla pubblica amministrazione? E se la pubblica amministrazione non riesce a dare ordini ed a attivare le rimodulazioni, i gestori stanno fermi? Noi, che abbiamo tra i nostri soci le persone che assistiamo, aspettiamo che sia la Pubblica Amministrazione a dirci cosa fare? E perché se le persone non frequentano il centro a causa di forza maggiore, io gestore dovrò rinegoziare con la pubblica amministrazione il costo ed i budget della mia attività? Per le scuole, ad esempio, anche loro servizio essenziale, non succede così. E perché per noi sì? E quindi è subito ripresa la corsa a chiedere alle istituzioni un’altra norma: cambiare il sentiero definito dal Decreto Cura Italia. Una rincorsa a modificare il Decreto prima della conversione in Legge: il decreto deve spiegare meglio come si fa a fare ciò che esso stabilisce e deve dirci meglio come gestire le risorse per i nostri interventi. Anche perché scrivere di attività alternative stabilite dalla pubblica amministrazione in co-progettazione con gli enti, per fronteggiare bisogni urgenti, complessi e indifferibili (senza una indicazione chiara di come gestire le risorse) è un po’ come dire al soldato in trincea che chiede munizioni di ripensare al concetto di arma e le ragioni della guerra. Le attività alternative hanno fatto una fatica enorme a partire perché il Decreto Cura Italia è stato scritto male (e forse diversamente non sarebbe potuto essere…), ma forse è stato scritto male perché è stato pensato troppo lontano da quello che stava succedendo a Codogno, a Vo’ Euganeo, Bergamo, Brescia, Pavia e Piacenza.