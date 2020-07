Assegno unico: il coraggio della speranza e il coraggio di metterci risorse

La Camera voterà domani l’assegno unico universale, tecnicamente la «proposta di legge-delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi». Si tratta di un assegno mensile riconosciuto per ciascun figlio minorenne a carico, a partire dal settimo mese di gravidanza, maggiorato per i figli successivi al secondo e per ciascun figlio con disabilità. L’assegno è riconosciuto (a date condizioni) anche per ciascun figlio maggiorenne a carico, pur con importo inferiore a quello riconosciuto per i minorenni, fino al compimento del ventunesimo anno di età e con possibilità di corresponsione dell’importo direttamente al figlio. L’assegno andrà a tutti i nuclei familiari, con una cifra modulata in base all’Isee. Le cifre saranno stabilite con i decreti attuativi, nel testo della delega per ora di soldi non si parla: la relazione dell’Ufficio di Bilancio ricorda che la legge di bilancio per il 2020 ha istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro il «Fondo assegno universale e servizi alla famiglia», con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 ed elenca le risorse che si avrebbero dall’abrogazione delle varie misure esistenti: 790 milioni di euro per il 2020 e 410 milioni per il 2021 dall’assegno di natalità, 392 milioni di euro dal premio nascita, 13 milioni di euro per l’anno 2020 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 dal fondo di sostegno alla natalità.

Il clima pare positivo e per la prima volta sembra forse esserci la volontà trasversale di andare uniti, togliendo la famiglia dall’ agone del derby. «Un atteggiamento che apprezziamo, perché la famiglia è un tema aggregante e non divisivo, un po’ come il made in Italy, non ha senso che la politica si divida su questo, tutti dovrebbero essere favorevoli e forse per la prima volta sembra che ci sia questo atteggiamento», sottolinea Gigi De Palo, presidente del Forum delle Associazioni Familiari. Un clima riconosciuto lo scorso 1° luglio, al momento dell’avvio dell’esame del testo, tanto dal relatore Stefano Lepri quanto dalla ministra Elena Bonetti, che ha ringraziato «le associazioni e le realtà familiari che, in questi anni, hanno contribuito ad un dibattito pubblico che ha permesso quel cambio di carattere culturale che oggi ci permette di essere qui in quest'Aula a dibattere di questo importante provvedimento».

Il clima fa tanto, ma da solo non basta: «Serve la garanzia che ci siano le necessarie risorse aggiuntive, subito, nella legge di stabilità, perché nessuna famiglia perda nemmeno un euro rispetto ad oggi e altre famiglie trovino aiuto. Lo chiediamo alla luce dei dati Istat spaventosi sulla natalità appena diffusi, del Family Act, degli 80 miliardi stanziati con i vari decreti, del fatto che il Recovery Fund chiede di investire sulla next generation», prosegue De Palo. «L’assegno unico arriva già in ritardo, se nella prossima legge di stabilità non ci dovessero essere le risorse necessarie per realizzarlo, questo governo si prenderà la responsabilità di dover giustificare - tra un anno - dati Istat ancora peggiori. Insomma, il momento è adesso. O sarà troppo tardi».