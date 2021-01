“Build Back Better”, ecco come Joe Biden vuole rilanciare economia e lavoro

Il piano di Joe Biden, neo presidente degli Stati Uniti, per il rilancio del Paese dopo la pandemia e fino al 2024 è racchiuso in un’espressione molto utilizzata in inglese, Build Back Better, “ricostruire meglio”. Una ricostruzione che passa soprattutto dal rilancio dell’occupazione, depressa dalla pandemia qui come nel resto del mondo, in chiave egualitaria e verde.

“Non fatevi ingannare: l’America è stata abbattuta. Il tasso di disoccupazione è ancora più alto che nella Grande Recessione. Milioni di persone hanno perso il lavoro, l’orario, il salario, le cure mediche o le attività che avevano iniziato, e non per colpa loro”, si legge sul sito per la transizione. Ma ricostruire non significa “riportare le cose a com’erano prima, con le stesse debolezze strutturali e disuguaglianze di prima. Questo è il momento per immaginare e costruire una nuova economia americana per le nostre famiglie e per la prossima generazione”.

Biden promette un rilancio in grande stile, per “creare milioni di posti di lavoro ben retribuiti e dare alle famiglie lavoratrici americane gli strumenti, le scelte e la libertà di cui hanno bisogno per ricostruire meglio”.

Intanto, per evitare il crollo dovuto alla pandemia, il presidente punta a fornire contributi ai governi locali per tutti i lavoratori essenziali, dagli insegnanti ai vigili del fuoco. I sussidi di disoccupazione dovrebbero raggiungere tutti coloro che non hanno lavoro, mentre per gli esercizi commerciali di prossimità sarà varato un pacchetto specifico. Biden punta a creare posti di lavoro per contrastare la pandemia stessa, creando liste specifiche chiamate Public Health Jobs Corps.