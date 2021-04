Recovery plan, la Garante Infanzia scrive a Draghi

Permettiamo l'incontro tra "famiglie gemellate" Lo chiede in una lettera al ministro Bianchi la Garante per l'Infanzia, insieme ai garanti regionali. Si torni a scuola anche in zona rossa, inclusi i primi due anni delle medie e delle superiori. E si faccia dad a gruppetti, in ambienti esterni alla scuola, con il supporto del terzo settore