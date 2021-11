Il Pnrr e la disabilità: partire dal sistema o partire dai territori?

Le esperienze di coabitazione Dopo di Noi costituiscono ad oggi un esempio di trasformazione dei modelli di sostegno residenziale nella direzione del dettato della Convenzione Onu: un vettore interessante sia nell’ottica di promuovere una de-istituzionalizzazione delle persone con disabilità, sia per promuovere la ricomposizione delle risorse pubbliche e private, istituzionali e comunitarie. Tali esperienze faticano ad emergere, anche a causa delle difficoltà dei servizi sociali territoriali di base ad investire risorse per implementare la figura del case manager. Riconoscendo l’elevato impatto trasformativo che sussidiariamente tali esperienze stanno portando in dote al sistema istituzionale, perché non investire parte delle risorse del Pnrr per potenziare la funzione del segretariato sociale comunale, prevedendo che l’ambito territoriale in cui sono presenti percorsi di coabitazione innovativi promossi nell’applicazione della legge 112/2016 possa disporre di un assistente sociale dedicato al Dopo di Noi, in capo al Piano di Zona? Tale figura avrebbe il compito di potenziare i percorsi di innovazione sociale avviati sui territori in applicazione della legge 112 e permetterebbe di sperimentare la figura del case manager proprio nella ricomposizione unitaria delle risorse e dei percorsi di vita delle persone. Il tutto all’interno di una dinamica virtuosa già emersa nelle buone prassi territoriali, in cui i fruitori dei servizi sono portati ad investire risorse personali, private e comunitarie in un rapporto di co-progettazione e corresponsabilità con le istituzioni, con effetti domino di matrice sussidiaria che già oggi stanno portando molti servizi istituzionali, diurni e residenziali, a cambiare in chiave più inclusiva e meno istituzionalizzante.

Analogo processo riguarda la trasformazione dei servizi diurni, che durante le fasi acute della pandemia hanno dovuto rimodulare la loro offerta de-strutturandosi. Non sono rare le esperienze in cui i servizi diurni hanno inventato modalità operative innovative, sperimentando percorsi di teleassistenza ma anche occupando sedi esterne all’edificio del centro diurno: in biblioteca, negli orti sociali, nei conventi e negli oratori, nei luoghi di vita della comunità. Queste pratiche innovative sono proseguite anche oltre la fase acuta dell’emergenza, avviando processi di trasformazione dei servizi. Perché non investire risorse del Pnrr per potenziare iniziative di riorganizzazione dei servizi diurni? Per sostenere la destrutturazione della loro offerta, trasformandoli in luoghi diffusi e non solo esclusivi, sperimentando azioni di sostegno oltre i muri del Centro Diurno?

Tali interventi trovano appropriata collocazione all’interno dell’investimento 2.1 della componente 2 della Missione 5 e degli investimenti 1 e 2 della componente 1 della Missione 6 del Pnrr. Possono rappresentare una proposta concreta di innovazione sociale del sistema di welfare per la disabilità, con immediati impatti positivi sulla vita delle persone con disabilità. Questa costruzione potrebbe rappresentare un cambiamento importante nell’attuazione del programma applicativo della Convenzione Onu, ancora incentrato su una logica top down di pianificazione istituzionale delle politiche dal centro alla periferia e dall’alto verso il basso. Questo processo appare più coerente con la storia e la struttura del nostro sistema di welfare, caratterizzato da una forte matrice sussidiaria, soprattutto - ma non solo - nell’area della disabilità. Un sistema che però necessita di essere rivitalizzato dopo decenni di implementazione istituzionale che ha finito per burocratizzarlo, frammentando eccessivamente le risposte e dividendo troppo rigidamente l’ambito del sociale e del sanitario.

Marco Bollani, Federsolidarietà Lombardia; Anffas Lombardia