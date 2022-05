Parkinson, in arrivo un marcatore per la diagnosi precoce?

Un altro passo verso l’obiettivo di diagnosticare precocemente il Parkinson, attraverso la saliva. Entra infatti nella “fase due” il progetto SEMISOFT (A web-platform interfaced software for spectroscopic molecular characterization with application to the diagnosis of Parkinson's disease), coordinato dal professor Michele Ceotto, docente di chimica teorica all'Università Statale di Milano e vincitore di un finanziamento ERC Proof of Concept, a cui collabora il Laboratorio di Nanomedicina e Biofotonica Clinica dell’IRCCS “Don Gnocchi” di Milano, diretto da Marzia Bedoni.

Due anni fa avevamo già raccontato di come il Labion abbia messo a punto una metodologia estremamente innovativa: da un campione di saliva, con la spettroscopia Raman, si ottiene una “firma molecolare” che permetteva di riconoscere i pazienti malati di Sla e in prospettiva, di Alzheimer e Parkinson. La dottoressa Bedoni e il suo gruppo di ricerca sono da anni impegnati nella ricerca di nuovi biomarcatori innovativi e facilmente accessibili, per la diagnosi precoce e il monitoraggio di patologie neurodegenerative complesse: l’analisi in spettroscopia Raman della saliva, basata sull’utilizzo della luce laser per studiare la composizione chimica di campioni complessi, ha portato a risultati promettenti, utilizzati anche per la diagnosi del Covid-19. Il concetto fondamentale è che con la spettroscopia Raman, partendo da un banalissimo campione di saliva, facilissimo da raccogliere, si ottiene una “firma molecolare” della singola persona. «È una sorta di grafico con dei picchi, che dà l’impronta digitale di quel che contiene il campione biologico. Se usiamo questa firma come biomarcatore e mettiamo a confronto i vari spettri, di soggetti sani e di persone con una diagnosi, abbiamo visto che esistono differenze statisticamente significative», ci spiegava due anni fa Bedoni. E ora? Quali passi avanti sono stati fatti?