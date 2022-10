Rsa: cresce la bolletta, cala la qualità della cura

La onlus Fondazione Casa Cardinal Maffi è una delle migliaia di realtà del Terzo settore convenzionate con la sanità pubblica in Italia, che offre servizi sanitari e sociosanitari in regime residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale per anziani, malati di Alzheimer o in stato vegetativo, disabili fisici e psichici. «La Fondazione ha 8 sedi operative in Toscana nelle province di Pisa, Livorno e Massa Carrara e in Liguria a La Spezia, con un totale di circa 500 posti e 20mila interventi riabilitativi all’anno possibili grazie a quasi 400 operatori sanitari. La nostra realtà ha compiuto quest’anno 75 anni e da allora puntiamo sull’impiegare al meglio il tempo del nostro personale nella cura e nel ben-vivere dei nostri ospiti, ma questo ha un costo. Stiamo rinnovando le nostre strutture e aprendone di nuove strutture, per la precisione 3, ma servono anche nuove tecnologie e tempo e investimenti per la formazione del personale», spiega Franco Falorni, presidente di Fondazione Casa Cardinal Maffi. Che aggiunge: «Già prima della pandemia eravamo con i bilanci in equilibrio precario tra la ricerca di metodi cura di qualità per gli ospiti e sopravvivenza economica. Un equilibrio delicato in cui si mette anche l’accesso al credito che pure per una realtà che vive al servizio della comunità da tre quarti di secolo come noi è complicato e farraginoso». Questa situazione, pur precaria, è stata in qualche modo preservata durante la pandemia, ma inizia a scricchiolare nel 2021 con un primo aumento del costo dell’energia che deflagra in questi mesi: «Le nostre strutture hanno speso l’anno scorso 682.177 euro di gas ed energia elettrica, ma la stima per il 2022, sulla base dei nove mesi già vissuti, è di arrivare a 1.460.423. E questo importao potrebbe ancora crescere. Si tratta di una forbice di aumento di 800mila euro. Per sopravvivere stiamo intaccando la capacità di innovare e di curare bene i pazienti».