A Bergamo l'integrazione è diventata un giornale

Come e quando è nata l’dea di Babel?

Babel è nata all'interno dell'esperienza di Molte Fedi sotto lo stesso cielo, il percorso iniziato undici anni fa dalle ACLI di Bergamo. Cento appuntamenti, da settembre a dicembre, a Bergamo e in dodici territori delle valli, per fare i conti con le trasformazioni epocali in atto anche nella comunità bergamasca sempre più segnata da donne e uomini di fedi e culture diverse. Trasformazioni che portano verso un cambio profondo di paradigma e che ci obbligano a decifrare e studiare i cambiamenti, a rifare il patto che lega insieme donne e uomini che abitano una città sempre più plurale. Volevamo dare una speranza alla nostra gente invitandola a guardare con coraggio a ciò che sta avvenendo. Dicendo loro che la strada obbligata, alla faccia dei ministri della paura, è quella della convivialità delle differenze. Nella sola città di Bergamo abitano 20.000 cittadini di origine straniera su una popolazione totale di 120.000. Ogni volta che si parla dell'immigrazione, ci si concentra sul dramma dei rifugiati. Spesso, volutamente, ci si dimentica di migliaia di persone, in carne e ossa, che da tempo vivono stabilmente, abitano i nostri quartieri, accompagnano i figli a scuola, frequentano i loro luoghi di culto, acquistano case, aprono attività commerciali, giocano a cricket o frequentano i centri sportivi. Volevamo "fotografare" questa realtà in movimento che non racconta la Bergamo "che ci sarà" ma che esprime bene la "Bergamo che c'è già".

Ogni quanto uscirà la rivista?

Babel avrà cadenza semestrale. Due volte l'anno per raccontare le buone prassi di integrazione presenti. Una proposta che vorrebbe essere raffinata negli intenti e popolare nella modalità. Un prodotto di qualità, con fotografie prese nei luoghi della città (il mercato, le scuole, i luoghi del tempo libero), con storie di persone che prima erano immigrati e ora, a pieno titolo, sono cittadini con cui costruire insieme il pezzo di mondo che ci è affidato. Sono il nostro presente. Saranno il nostro futuro.

Dove sarà distribuita?

Là dove uno non se lo aspetta. Dal barbiere e dalla parrucchiera, in stazione e nelle scuole, nei ristoranti e nei chioschi di kebab. Chi come noi lavora sui temi dell'inclusione, sa che gli tocca un compito importante: cambiare la narrazione dominante. Bisogna farlo in modo popolare e diffuso, fuori dai soliti circuiti. Occorre raccontare ciò che sta avvenendo alle persone comuni che rischiano di essere in preda alle paura, spesso presunte, del nostro tempo.

Quante copie avete stampato per il primo numero?

Lo sforzo è stato notevole. Così anche l'incoscienza. Abbiamo stampato 15.000 copie