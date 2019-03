Food governance: nutrire la forza delle comunità

La sicurezza alimentare (food security) e la governance sono oggi al centro di molte questioni e processi politici cruciali, non sorprende perché il cibo è il bisogno umano più fondamentale, oltre che un diritto umano. Il governo italiano e l'UE cercano di tenere la migrazione a distanza, parlano di "aiutarli a tornare a casa in Africa". In realtà, però, utilizzano i fondi di cooperazione allo sviluppo per garantire gli investimenti delle imprese europee in modelli di produzione agricola industriale che espropriano i contadini africani, mentre gli accordi commerciali dell'UE con i paesi africani demoliscono la loro capacità di proteggere i produttori locali dalle esportazioni europee a basso costo e di bassa qualità come il famigerato concentrato di pomodoro "italiano".

La Politica Agricola Comune, che da decenni sostiene la monocoltura industriale su larga scala rispetto alla produzione alimentare sostenibile su piccola scala, è in fase di rinegoziazione ed è in corso una campagna per riorientarla verso una Politica Alimentare Comune con uno sguardo sistemico su tutte le dimensioni di quest'area fondamentale. Questo può accadere solo se i cittadini sono consapevoli dei problemi e si impegnano. Quale motivo migliore per parlare di sicurezza alimentare e governance con le elezioni europee a meno di tre mesi di distanza?

L'Expo 2015 è stata un'opportunità colta o un'occasione mancata per il nostro Paese?

L'Expo 2015 è stata un'opportunità colta con difficoltà all'ultimo momento, e poi drammaticamente sfruttata in modo improprio. L'Italia ha avuto la presidenza dell'UE nell'ultimo semestre del 2015, e i responsabili del programma di cooperazione allo sviluppo e del Ministero delle Politiche Agricole cercavano di promuovere un paradigma di sistemi alimentari volto a superare la tradizionale enfasi sulla produzione agricola senza preoccuparsi della dimensione economica, sociale, culturale e politica della sicurezza alimentare. L'Italia stessa sarebbe stata un'illustrazione esemplare di questo concetto, con la sua realtà di piccola agricoltura familiare multidimensionale e multidimensionale radicata nelle culture e nei mercati territoriali, e l'EXPO 2015 sarebbe stato un forum perfetto per darle visibilità.