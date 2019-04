Francesco Piobbichi: “Disegno i fili spinati cuciti sull’anima dei migranti”

Lampedusa, il Marocco, il filo spinato del muro tra Ceuta e Melilla, il Libano dove Piobbichi ha lavorato per Mediterrenean Hope per la realizzazione dei Corridoi Umanitari, disegnare la frontiera diventa per lui una missione: «La si può raccontare in due modi, parlando alla pancia o al cuore, io cerco di parlare al cuore, perché non è vero che l’Italia è un paese razzista. In uno dei miei disegni qualcuno ha risvegliato Medusa cambiandole aspetto, i suoi capelli sono fatti di filo spinato e il suo sguardo pietrifica le coscienze con la paura, e un popolo con la paura rischia di perdere l’umanità», spiega Piobbichi.

Da Disegni dalla frontiera a Mare Spinato, fino alla raccolta di prossima pubblicazione Sulla dannata terra! Storia dello sciopero di Nardò Francesco Piobbichi si fa testimone del tempo in cui viviamo, muovendosi con un taccuino e disegnando alla pari di un cronista, le storie che il mare ci ha lasciato in eredità.