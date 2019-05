«Educazione per tutti entro il 2030: bisogna accelerare il passo»

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile mirano ad assicurare educazione per tutti entro il 2030. È un obiettivo ambizioso, che sembra quasi impossibile. Può darci degli indicatori che descrivano la situazione presente dell’educazione nel mondo?

Ci sono stati progressi nel mondo nel campo dell’educazione in certe aree, principalmente per quanto riguarda il numero di alunni che completano la scuola primaria ma, se si guarda il quadro complessivo mondiale, non c’è abbastanza progresso nel campo dell’istruzione oltre la scuola primaria, cioè nelle scuole medie e superiori, dove la percentuale di completamento è molto bassa. Uno dei grandi cambiamenti intercorsi tra i Millennium Development Goals e i Sustainable Development Goals riguarda proprio l’educazione, la necessità di migliorare la “quality agenda”, perchè i nostri bambini non stanno imparando abbastanza. Il secondo grande cambiamento riguarda la necessità di migliorare la “equity agenda” perché non ci sono opportunità adeguate di istruzione per tutti i bambini: che siano poveri, ricchi, che vivano in città o in campagna, che siano bambini o bambine… Quindi il progresso che c’è stato non è sufficiente. L’educazione è essenziale per l’agenda dello sviluppo sostenibile, e per garantire sicurezza, benessere, e aiutare i bambini ad apprendere quelle competenze di cui avranno bisogno per lavorare.

L’educazione per tutti è un obiettivo che possiamo davvero raggiungere?

Innanzitutto dobbiamo raggiungerlo. Nel 2030 ci saranno 1,6 miliardi di giovani nel mondo e più della metà di questi, cioè 825 milioni, senza un aumento degli investimenti nell’educazione, non avrà le competenze necessarie per potere lavorare. L’educazione è necessaria per potere contribuire all'economia del ventunesimo secolo. Quindi dobbiamo raggiungere l’obiettivo dell’educazione per tutti. Il tasso di cambiamento deve essere accelerato, particolarmente per le bambine più povere che vivono nelle aree rurali, che tendono a essere i soggetti maggiormente esclusi dall’educazione. Al ritmo attuale non raggiungeremo l’obiettivo entro il 2030. Se non acceleriamo il ritmo del cambiamento, ci vorranno più di 90 anni prima che tutti i bambini nell’Africa subsahariana completino la scuola secondaria. Le bambine saranno le ultime a completarla, e tra di esse le bambine più povere del mondo verranno 70 anni dopo i bambini più ricchi. Dobbiamo accelerare i tempi a livello internazionale. Questo che cosa significa? Una quantità di cose: significa assicurare che l’educazione sia in cima all’agenda. È necessario investire di più nell’educazione, con risorse internazionali e nazionali. Dobbiamo anche assumere e formare più insegnanti. L’Africa ha bisogno tra i 9 e i 10 milioni di insegnanti in più, quindi dobbiamo formarli in tutto il continente. Dobbiamo anche aiutare i Paesi a garantire istruzione in maniera equa. È la popolazione più esclusa, come bambine, bambini in zone rurali, bambini con disabilità, che non ha possibilità in questo senso. Ci sono quindi una serie di cose che devono essere fatte per accelerare il ritmo con cui si mette a disposizione una buona educazione per tutti.

In che modo questa partnership, che è un grande investimento sull’educazione, può avere un impatto sui flussi migratori?

Tra le cause delle migrazioni ci sono la mancanza di speranza e l’instabilità. Pensiamo che l’investimento nell’educazione nel lungo periodo possa avere un impatto nel ridurre le migrazioni. Una delle scelte è quella di investire nell’educazione e rafforzare il sistema educativo nei Paesi di provenienza dei migranti.

Quali risultati e quale impatto ha portato la Global Partnership for Education in questi anni?

Se si considera il numero di bambini che andavano a scuola nel 2002, paragonato a quello del 2016, grazie all’aiuto della GPE 77 milioni di bambini in più hanno iniziato ad andare a scuola. Un po’ più della metà di essi sono bambine. Un altro dato che prendiamo in considerazione è la percentuale di bambini che completano la scuola primaria. Al momento nei Paesi della GPE 75% delle bambine stanno completando la scuola primaria, mentre nel 2002 la percentuale era del 50%. Quindi possiamo osservare un impatto concreto per quanto riguarda i bambini che iniziano e riescono a completare la scuola primaria. Come già sottolineato, bisogna fare di più per le scuole medie e le scuole superiori, e questa è una cosa su cui lavoreremo. Un’altra misura, a cui dedichiamo molta attenzione, è se i Paesi stiano contribuendo attraverso le loro risorse interne all’educazione. Ci sono una serie di Paesi che sono al di sopra del benchmark del 20% che consideriamo per determinare se questi Paesi stiano investendo le loro risorse nell’educazione. Le faccio un esempio: l’Etiopia. Nel Paese si è passati da 10 milioni di studenti di dieci anni fa a più di 25 milioni di oggi. In Ciad, vediamo che il Paese ha fatto dei progressi nell’offerta educativa per i bambini rifugiati. In Burkina Faso il governo sta facendo degli sforzi per dare opportunità di istruzione nelle zone isolate. Se si guarda Paese per Paese, si possono vedere segni di miglioramento, e come le istituzioni stiano iniziando a offrire più opportunità di istruzione. Questa è una cosa buona, ma non è abbastanza.