Il sindaco cooperante che sta battendo la Lega

Come si è comportato nel suo comune?

Dopo aver proposto loro di seguire alcuni corsi professionalizzanti, ci siamo accorti che erano molto interessati al mondo della ristorazione. Alcuni hanno dimostrato voglia di impegnarsi e li abbiamo indirizzati verso qualche stage.

Quindi qual è la soluzione?

Credo, vista anche l’esperienza del mio comune, che la soluzione si trovi in questo incrocio: lavorare con i piccoli numeri e far gestire l’accoglienza allo stato e non al privato sociale.

I piccoli numeri

È inutile prendere in carico troppe persone. Il rischio è quello di avere nella stessa struttura cento, duecento, trecento persone. E non è più una comunità che entra in un’altra comunità. Ma si crea – com’è già successo in alcuni casi – un ghetto. Per questo il reale valore aggiunto, quello che fa la differenza è l’accoglienza diffusa. Piccoli numeri appunto ma divisi su tutto il territorio nazionale. In tutti i piccoli comuni e in tutti i quartieri delle grandi città, non solo in quelli di periferia. E allora sì che la comunità si fa accogliente perché non viene spaventata dai numeri e riesce ad interagire. Se invece continuiamo a concentrare le persone tutte in un posto solo è normale che facciano gruppo a sé, non sono motivati ad imparare l’italiano e vengono percepiti male dagli altri cittadini.

E la gestione pubblica?

È l’altro aspetto fondamentale. Il privato sociale non può essere il soggetto che gestisce. Ultimamente giro spesso per partecipare a conferenze sulla questione dell’accoglienza e raccontare il modello di Priero. Una sensibilità che sta emergendo è il bisogno che i fondi europei vengano dati direttamente ai comuni, che sono più veloci e reattivi. Lo stesso vale per i visti: devono passare per l’ufficio dell’anagrafe comunale. Un richiedente asilo non può in due anni andare quattro volte in questura. Così si sprecano risorse e tempo e non si arriva a niente se non ad una strumentalizzazione inutile.