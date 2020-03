«Oggi, in questa emergenza, per coltivare la speranza dobbiamo essere come gufi»

Come avete affrontato l'emergenza?

Come tutti la criticità principale è stata data dall'esserci trovati in questa situazione dall'oggi al domani. Ci siamo dovuti organizzare sia dal punto di vista tecnologico che gestionale molto velocemente. In tre giorni abbiamo dotato di una piattaforma univoca gestita dall'istituto insegnanti e famiglie. Uno strumento che ci permette di portare avanti l'attività didattica. La piattaforma è poi affiancata al registro elettronico e oggi mette in rete i nostri 250 docenti con 1950 studenti.

Vi siete autorganizzati o c'è stata un'assistenza esterna?

Ci sono a livello pubblico dei protocolli ma non erano di grande aiuto. Abbiamo dovuto autorganizzarci come tutte le scuole italiane. Abbiamo messo in campo anche dell'autoformazione a distanza con alcuni docenti che hanno registrato tutorial per aiutare tutti gli altri insegnanti ad imparare in breve tempo ad usare i nuovi strumenti. In più abbiamo circa 70 professori che non sono italiani e per cui abbiamo dovuto anche tradurre tutte le indicazioni. Come sostegno esterno abbiamo avuto aiuto dal nostro gemello di Monza che usa la stessa tecnologia. Ci siamo scambiati test e best practice.

Quindi si può dire che la scuola va avanti...

No, questa non è scuola. Le aule non sono sostituibili dai computer. Per noi la scuola è altro. Questa è una modalità di vicinanza, di accompagnamento, di ascolto, anche di didattica. Ma non è scuola, è emergenza. Speriamo di poter tornare alle classi al più presto.

Come Collegio però non vi siete limitati a occuparvi solo dei problemi interni ma anche di aiutare la città...

Sì, abbiamo anche messo in campo alcune azioni per aiutare l'emergenza sanitaria. Un'idea che, devo dire, è venuta dai ragazzi del liceo. Mi hanno scritto chiedendomi di fare qualcosa per gli ospedali. Così è nata una raccolta fondi su GoFundMe. Ci siamo affidati a un nostro ex alunno, il prof. Chiumello, oggi primario dell'anestesia e rianimazione dei presidi Ospedalieri della ASST SS Carlo e dell'ospedale San Paolo, che ci ha messo in contatto con un'azienda che produce respiratori. Abbiamo raccolto in meno di una settimana circa 20mila euro. Faremo noi direttamente gli acquisti e li doneremo all'ospedale. In più, colpiti dai racconti del prof. che ci spiegava lo strazio dell'impossibilità di comunicazione tra i pazienti e i propri parenti, abbiamo deciso di donare 10 Ipad agli ospedali San Giuseppe e San Paolo per permettere videochiamate ai degenti.

Il Collegio San Carlo è l'istituto arcivescovile per eccellenza che a Milano ha una storia di 150 anni. Qual è il messaggio che da educatori, al netto della didattica, comunicate ai giovani?

Rispondo innanzitutto da sacerdote, che vive una situazione sicuramente più protetta di tanti confratelli. La prima attività che sottolineiamo è la preghiera. Che è quello che ha chiesto il Papa e anche il nostro arcivescovo Mons. Delpini, con un gesto insieme semplicissimo e potente come salire sul Duomo e rivolgersi alla Madonnina. In questi giorni c'è bisogno di preghiera. Le famiglie sanno che tutte le sere alle 18 celebro qui in Collegio la messa e poi recito il rosario percorrendo idealmente tutte le classi. C'è poi un altro tema molto importante che oggi sembra molto difficile, che è il coltivare la speranza. Un'amica qualche giorno fa mi ha girato una frase di Vaclav Havel che recita: «La speranza non è per nulla uguale all’ottimismo. Non è la convinzione che una cosa andrà a finire bene, ma la certezza che quella cosa ha un senso indipendentemente da come andrà a finire». Il senso è importante, anche nella malattia e nella morte.