«Coronavirus, gli adolescenti hanno dimostrato di essere migliori degli adulti»

I ragazzi come possono riorganizzarsi il futuro?

La questione vera è che non devono e non possono riorganizzarselo loro da soli. Reggono sì, ma hanno bisogni di adulti che prestino davvero attenzione alle loro vite. Partendo anche dalla scuola. La didattica a distanza in questo momento non può solo significare fare lezione con i tablet, ma costruire relazioni nuove e rimodulare le distanze per sentirci più vicini. È questo che dovrebbe fare la scuola giusta, quindi non solo caricare i ragazzi di compiti. Anche sulla scuola a distanza siamo chiamati a riflettere: perché ci ostentiamo a negare l’utilizzo di internet nelle classi? Perché non possiamo prevedere esami di stato online? Perché soprattutto la prima cosa che pensiamo è che il ragazzo che usa internet è un ragazzo che sta copiando. Quante persone per lavorare usano internet? Tutte più o meno. E allora perché negare ai ragazzi questa possibilità? Usare la rete fa parte delle nuove competenze e abilità che tutto i ragazzi devono acquisire.

Secondo lei per i genitori e i figli può esserci un’opportunità che nasce da questi giorni difficili?

Gli adolescenti di oggi non crescono per trasgressione, come si ipotizzava nel passato, ma crescono per delusione.Dobbiamo rimettere al centro il tema della morte e del dolore, che da un certo punto in avanti la società nel suo insieme ha iniziato a rinnegare. La morte è parte della vita, così come il dolore e la sofferenza. Non le possiamo negare o fingere che non esistano. Sicuramente gli adulti non possono rovesciare sui loro figli adolescenti le loro angosce, ma neanche possono fingere che vada sempre tutto bene. Se neghi la fatica e il pianto l’adolescente ne esce distrutto. Se vediamo adulti che li negano allora vuol dire che non sono i ragazzi a non essere pronti a capire quei sentimenti, ma gli adulti a non essere in grado di parlarne. Questa emergenza che tanto ci fa male forse deve essere però utilizzata. Nel corso degli anni abbiamo tolto ogni “inciampo” alla crescita. E ci siamo dimenticati che invece si cresce inciampando. Questo è il momento di fermarsi a riflettere: in Italia siamo nella fase dell’adultizzazione dell’infanzia e viceversa. Mi spiego meglio i bambini di oggi sono cresciuti con una direzione precisa: avere tanti amici, gli è stato insegnato di dire sempre cosa gli piace, a quattro anni scelgono già da soli gli sport o come vestirsi. A sette li vedi vestiti già come adolescenti. In generale vediamo una pubertà fisica che anticipa quella psichica. Quindi di fatto li cresciamo come piccoli adulti e poi arriva l’adolescenza ed iniziano le limitazioni dei genitori del tipo “i no che aiutano a crescere”. Ma questa è la famiglia che abbiamo costruito noi. Li fotografiamo fin da dentro la pancia e li mettiamo sui social, immortaliamo ogni loro istante della vita per condividerlo e poi cosa facciamo quando diventano adolescenti? Li iniziamo a trattare come soggetti da controllare. Forse è su questo che dobbiamo riflettere. Certo non vogliamo e non dobbiamo tornare a quel modello di famiglia patriarcale e autoritaria. Ma dobbiamo smetterla di volere bimbi adulti e adolescenti infantili.

Come ritorneremo a vivere?

Il tema dell’incertezza umana ci prende tutti. Se non si ha un progetto si rischia di soffrire molto. Siamo in una fase di trasformazione.