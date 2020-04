I diritti umani non sono una lezione ma una testimonianza

Per la quinta edizione del festival avete scelto il tema della disabilità, perché?

Ogni anno proviamo a ragionare su macro temi che ci sembrano particolarmente urgenti. Parlare dei diritti delle persone disabili era un’esigenza forte. E vogliamo davvero parlare di disabilità in forme diverse, nuove. Oggi la disabilità si racconta in due modi: uno sfocia nel pietismo, l’altro nell’eroicizzazione. E questi due estremi cancellano la realtà delle varie forme della disabilità. Le persone disabili non sono tutte Alex Zanardi e neanche sono tutte storie tristi di sconfitta. È troppo facile cadere nella categorizzazione “oh poverino guarda com’è bravo con tutta la sfiga che ha”. Gli estremi su cui ci appoggiamo per raccontare la disabilità sono semplicistici e mettono in ombra tutto un mondo fittissimo di vita e di esperienze.

Qual è quindi l’obiettivo?

Superare lo stereotipo e l’imbarazzo. Perché se ti avvicini ad una persona con disabilità, sia essa fisica che psichica, forse ti rendi conto che la disabilità non è la persona o viceversa. Ha una fragilità, un problema, può avere fatica a fare una vita regolare in base al significato che noi attribuiamo a “regolare”. Ma dentro c’è molto di più. Non può essere la disabilità qualcosa che ti blocca definitivamente.

L’emergenza covid19 ha stravolto i vostri piani…

Il festival doveva svolgersi in diverse location e con un palinsesto di sei giorni fra Triennale, Statale di Milano e altri luoghi della città. Poi quando è scoppiata l’emergenza ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto: “o salta o troviamo una modalità nuova”. E di fatto abbiamo deciso di spostare tutte le nostre iniziative in rete con dirette streaming. La metamorfosi è evidente ma lo spirito del Festival dei Diritti Umani resta immutato: se da una parte si è dovuto rinunciare agli incontri vis à vis alla Triennale di Milano e alle lectio magistralis in Statale a Milano, dall’altra gli studenti delle scuole superiori che hanno risposto alla chiamata del Festival dei Diritti Umani restano. Anzi crescono, dalla Lombardia a tutta Italia, proprio grazie all’edizione in live streaming. Parleremo loro con documentari giornalistici, testimonianze dirette e reportage fotografici. Per renderli parte attiva nella difesa dei diritti umani. Non ci possiamo permettere di non parlare di diritti. La forma che abbiamo scelto è sperimentale per un festival, l’attenzione davanti un pc può non avere le stesse logiche di quando si è tutti insieme in una stessa stanza. Ma abbiamo provato a mantenere anche per il calendario online una scansione precisa durante l’arco della giornata in modo da far emergere tutti i punti di vista. Possiamo parlare di limiti e far capire che forse più che superarli a volte basta conviverci, che essere su una sedia a rotelle non può impedirti di diventare un grande regista.

Perché siete così convinti che la testimonianza sia la chiave di volta per raccontare quanto i diritti siano davvero fondamentali

Durante la prima edizione del festival nel 2016 dedicata alle donne, con un focus sulla Tunisia, fu nostra ospite Nadia Murad, giovane yazida sfuggita alla schiavitù dell’Isis. Allora aveva 22 anni aveva chiesto asilo politico in Germania e non parlava né una parola di tedesco né una d’inglese. Quando ha accettato il nostro invito le abbiamo affiancato durante i giorni del festival una traduttrice di arabo, aveva la stessa età di Nadia, che traduceva in simultanea quello che lei raccontava. Non un discorso a braccio ma un testo scritto perché diceva che non ce la faceva a parlare. Quindi di fatto Nadia leggeva un testo scritto e l’interprete lo traduceva per il pubblico. Poteva essere noioso sentire la lettura di un testo in arabo e poi tradotto in italiano per una folla di 17enni. Ma il racconto e la mimica di questa ragazza ha ghiacciato tutti i giovani in sala. Ecco questo è il valore della testimonianza diretta. Qui i diritti non li percepisci più come qualcosa di astratto. Ma li senti vivi e non puoi non fare niente se vengono violati. Nadia Murad ha vinto il premio per la pace…

Parlare di diritti e disabilità in questi giorni di emergenza è ancora più necessario

Oggi tutti stiamo vivendo una condizione di fragilità e costrizioni che per molti degli ospiti che abbiamo invitato a partecipare, e per tanti disabili in generale, rappresentano la quotidianità. Sta emergendo che ci sono persone “sacrificabili” basti guardare i numeri di vittime nelle Rsa o le strutture per disabili. Questi dati, questi numeri, ci dicono che qualcuno – non so quanto volontariamente o involontariamente – ha pensato appunto che ci fossero persone sacrificabili. Dove sta la tutela dei diritti in questa scelta? Perciò credo più che mai che fare il festival anche in streaming e non dal vivo sia importante e necessario.