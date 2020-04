L'ascesa del capitalismo politico: stato sociale d'eccezione e sicurezza nazionale

L'ascesa del capitalismo politico

Capitalismo è «un termine sfuggente, un concetto che usiamo per comodità». Forse perché non abbiamo alternative ermeneutiche per interpretare il nostro presente. Torna lo Stato, tornano i confini…. o, forse, non se ne erano mai andati? Abbiamo allora sopravvalutato «l’unità del mondo prodotta dal capitalismo»?

I confini non se n’erano mai andati. Tantomeno lo Stato. Le letture sulla “fine” dello Stato sono sempre state semplicistiche, secondo me. Il punto è che non bisogna pensare che in Corea del Sud ci sia lo Stato del Trattato di Westfalia.

Tuttavia, c'è lo Stato. Il capitalismo politico è un sistema capitalistico, perché i mezzi di produzione sono privati, ma sono anche influenzati dagli apparati statali, dal loro funzionamento, dalla loro direzione e dai loro divieti. In particolare, quando entra in gioco il concetto che studio nel libro, la sicurezza nazionale.

Il capitalismo non produce l’unità del mondo perché i conflitti commerciali non vengono superati dall’arricchimento. Per esempio, non è che la Repubblica Popolare Cinese smette di desiderare Taiwan perché aumenta il PIL pro capite. Nell'accrescimento delle condizioni materiali ci sono poi sempre, oltre alle questioni culturali e di prestigio dei popoli, asimmetrie, divari, aspirazioni.

C'è la sensazione di essere stati protagonisti di uno sviluppo passato e di non esserlo più, che caratterizza molti europei. Ecco, a mio avviso nel capitalismo (nei capitalismi) ci sono tutti questi conflitti di cui tenere conto, pensare di risolverli nell'unità di un "mondo piatto" era un'idea superficiale e, se non espressa con malafede, semplicemente stupida.