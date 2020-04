«Siamo tutti disabili, rimettiamo al centro della discussione la fragilità»

Una ruota e uno sgabello, il ready made dell’artista Marcel Duchamp è l’immagine simbolo della quinta edizione del Festival, qual è la ragione dietro questa scelta?

L’immagine ci dice una cosa che pare complessa, concettuale, e invece è così semplice. Vedete uno sgabello. Con sopra una ruota. E però è un unicum, uno sgabello con ruota, quello che alla fine si percepisce. Poco più di cent’anni fa, Marcel Duchamp fu uno dei protagonisti di una operazione artistica di rottura con gli schemi e i preconcetti del linguaggio convenzionale. Il ready made che mostra una ruota su uno sgabello per noi è la volontà di portare le persone a riflettere sulla trasversalità della dicotomia abile/disabile. La “Ruota” di Duchamp ci invita, prima di tutto, a rompere la convenzione, a non dare nulla per scontato, a lasciarci stupire: perché se ribaltiamo il punto di partenza, non ci resta che riconoscere che siamo tutti abili, e nessuno è disabile.

Vi siete trovati davanti due opzioni, rimandare il festival o, con le difficoltà del caso, reinventarvi, in poco tempo, un’edizione nuova tutta in live streaming.

Non è stata una decisione facile. Rimodulare tutto il lavoro svolto nei mesi precedenti; avevamo immaginato un festival ricco di voci, fisicità, luoghi diversi. Ma non potevamo non mantenere l’impegno preso con il pubblico con il tema scelto per quest’anno: la disabilità. Per questo ci saremo, con un programma (qui il programma completo) in live streaming, che ptorete vedere sul nostro sito (www.festivaldirittiumani.it) o sulla nostra pagina Youtube e ovviamente sui nostri social, Facebook e Instagram. Per vocazione parliamo ai giovani e alle scuole e quindi il nostro target frequenta principalmente quelle piattaforme. Sarà una tre giorni davvero ricca.

Un Festival sui Diritti Umani non può non legarsi all’attualità. E in questi giorni l’emergenza che ci accomuna tutti è quella legata al Coronavirus.

Sul nostro sito e sui nostri social, tra i vari contenuti, è stato pubblicato il video di Gianluca Costantini, attivista per i diritti umani, che ha messo spesso il suo talento grafico al servizio di importanti cause umanitarie, per lanciare un messaggio preciso: laviamoci le mani, non la coscienza. E poi siamo tornati sempre con le illustrazioni animate di Gianluca Costantini a parlare di disabilità, e anche lì affrontiamo il rapporto disabilità/pandemia. Ecco perché abbiamo voluto esserci a tutti i costi, perché è un momento importante per riaffermare che ci vuole una nuova consapevole attenzione verso gli altri, verso i più deboli.

In che senso?

La nostra attenzione verso l’altro è troppo bassa. E non parlo solo di chi ha disabilità motorie o psichiche. Lo penso in generale perché la disabilità, meglio la fragilità, prima o poi, ci riguarderà tutti, perché tutti invecchieremo. Diventeremo fragili nella nostra condizione di anzianità. Ma è incredibile come una condizione così universale, al giorno d’oggi, sia stata rimossa da ogni discussione. In questo festival il tema della salute pubblica sarà forte, centrale.