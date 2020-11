«Non basta un computer. Serve una diversa cultura digitale»

«Sono convinta che la diffusione della cultura digitale favorisca non solo la crescita dell’economia, ma anche delle opportunità e del benessere per tutti i cittadini» dice Maria Grazia Mattei (nella foto), fondatrice e presidente di MEET il centro per la Cultura Digitale di Milano inaugurato il 28 ottobre a Milano, un avamposto per cittadini, creativi, imprese e organizzazioni. «Per questo MEET nasce come impresa sociale: è un’impresa senza scopo di lucro, che reinveste gli utili in attività di utilità culturale, sociale e civica.

Il progetto vede la luce grazie all'unione di due storie diverse, quella di Fondazione Cariplo, e quella di Meet the Media Guru, piattaforma di idee ed eventi ideata e diretta proprio da Mattei che, dal 2005, indaga il tema dell’innovazione e del digitale come crocevia per la cultura, l’economia e le professionalità del nostro tempo.

L’obiettivo principale, spiega Mattei, «chiamiamola pura una missione», è quello di «contribuire a colmare il divario digitale nel nostro Paese». Come ha ricordato il presidente di Fondazione Cariplo, Giovanni Fosti, in occasione dell’opening di MEET: «Il futuro si costruisce a partire dalla crescita delle persone e dalla possibilità che tutti avranno di accedere a occasioni di cultura e di apprendimento. Il digitale oggi fa la differenza fra chi sta dentro e chi rimane fuori dalle opportunità. MEET deve essere uno dei protagonisti di ciò che si fa per tenere dentro».

Dottoressa Mattei, come è messa l’Italia a cultura digitale?

Secondo l’indice DESI della Commissione Europea, che misura la digitalizzazione dei paesi membri, il capitale umano digitale del nostro paese è scarso. I dati sono inequivocabili: il punteggio medio in Europa è 49,3 e l’Italia si attesta al 32,5. Questo significa che le italiane e gli italiani non hanno gli strumenti – strutturali, tecnologici e neanche culturali – per stare al passo dei bisogni del mercato, il che penalizza l’intera comunità». https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-economy-and-society-index-desi