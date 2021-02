La politica mondiale del lavoro

Il sindacato che ruolo ha?

In una situazione che vede scardinato il lavoro - ripeto: non il suo ruolo centrale nella costruzione della ricchezza, ma la sua forma - il sindacato deve prendere in mano la situazione a livello globale. Ci si lamenta molto del lavoro precario, in Italia, ma a livello globale il problema è il lavoro informale che rappresenta la maggioranza del lavoro. Il lavoro precario non è che il lavoro informale rivestito di qualche abbellimento giuridico.

Il tema è che il lavoro produttivo si è spostato altrove, in Asia in particolare...

Proprio per questo non abbiamo più un movimento del lavoro di carattere rivendicativo, perché anche la ricchezza viene redistribuita in un'altra maniera (di certo non passa più dalle poche fabbriche che rimangono). Per questa ragione ritengo che il movimento sindacale debba affrontare di petto la questione del capitalismo. Se non lo farà, rimarrà nell'angolo. L'accettazione acritica del capitalismo, con la logica del meno peggio e del "portiamo a casa quel riusciamo per i lavoratori" è una logica che non funziona più.

Non è una sfida improba?

Dirò una cosa in controtendenza e positiva, che nel mio libro appare: no. Dall'anno 2000 c'è stata una svolta fondamentale. Pensiamo che dal 1945 al 1990 l'unica, vera attività del movimento sindacale mondiale era il confronto fra comunisti e anticomunisti, poi c'è stato un tempo di passaggio e nel 2000 le cose sono cambiate. Insisto su questa data, perché è molto significativa: il 2000 è anche l'anno in cui l'ONU comincia a occuparsi del lavoro e l'Organizzazione Internazionale del Lavoro decide di concentrarsi sul decent work.

Paradossalmente, proprio nel XXI secolo i sindacati internazionali iniziano a fare i sindacati...

Esattamente, abbandonando le attività filo o anticomunista. A livello internazionale siamo migliorati, solo che vent'anni sono pochi rispetto alle multinazionali, che sono ancora troppo avanti. A livello locale, invece, tutto è legato al lavoro precario: dobbiamo collocare il lavoro precario non solo nel contesto italiano, ma nello scenario globale complessivo. A questi problemi locali si risponde sostenendo un minimo di condizioni di garanzia per tutti, portando avanti decisamente il discorso della riduzione dell'orario di lavoro e allargando lo sguardo oltre i confini.

La riflessione su questo tema è stata molto forte nelle reti legate all'enciclica Laudato si', pensiamo alle reti delle riviste dei gesuiti, in particolare The Future of work. Labour after Laudato si'...

Lì si è riflettuto molto sul cosiddetto lavoro di sussistenza, che è una parte importante del lavoro globale, Il lavoro di sussistenza ci sembra molto lontano e, di fatto, lo è dalle nostre realtà europee dove il lavoro è organizzato, "artificiale": viviamo in una grande organizzazione che sembra non escludere nulla.

Invece...

Invece il lavoro di sussistenza tornerà presto fondamentale anche da noi. Dobbiamo abbandonare un'idea del lavoro di tipo marxista che seguiva la narrativa della "classe operaia che cambia il mondo". Bisogna avere un'idea più realistica, migliorare le condizioni di vita, diminuire le ore di lavoro per sviluppare anche altre possibilità, valorizzare il lavoro di cura e anche il lavoro di sussistenza. Se non c'è un'idea diversa del lavoro, che sia più realistica ma che punti a valorizzare anche i lavori umili, tempo che perderemo del tempo. In ogni caso, ci arriveremo per forza a dover valorizzare il lavoro di sussistenza, le condizioni generali dicono questo. Arrivarci attrezzati per tempo o lasciare che, semplicemente, le cose accadano farà la differenza. Non sarà una differenza da poco.