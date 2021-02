Non solo rider: sono i moderatori di contenuti i nuovi invisibili delle piattaforme

È un fenomeno chiave della gig economy, eppure trattato raramente. Si parla molto di rider, in questi giorni, ma anche questi lavoratori mi sembrano schiavi del clic per usare un'espressione di Antonio Casilli...

Sentii parlare di questo fenomeno, per la prima volta, nel 2014. In seguito, occupandomi di digitale e facendo il social media manager, ho cominciato a imbattermi in questi lavoratori sempre più di frequente. Dietro l'algoritmo c'è sempre, anche, una persona. Ovviamente non possiamo dimenticarci dell'algoritmo, ma se perdiamo di vista le persone che lavorano attorno o "dentro" quell'algoritmo, come nel caso dei moderatori di contenuti, ci lasciamo scappare un fenomeno fondamentale del lavoro cognitivo.

Quello che vale per i social, vale anche per i motori di ricerca?

Assolutamente sì. Ma il fenomeno è sempre lo stesso: le persone ignorano che, dall'altra parte dello schermo, ci sono lavoratori in carne ed ossa. O, peggio, pensano che siano algoritmi. Per me i moderatori di contenuti sono un esempio, forse il più estremo, dei nuovi lavori creati per "nutrire" le macchine digitali. Lavoratori che sono controllati e comandati dalle macchine e possono essere disconnessi dalle macchine stesse quando le loro performance non mantengono alcuni standard.