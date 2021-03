«Dobbiamo destatalizzare il Servizio Sanitario Nazionale»

C'è poi la sedentarietà diffusa, accresciuta dalle nuove forme di lavoro, manchiamo di sonno, corretta alimentazione, esercizio culturale. Queste cattive abitudini di vita determinano un gran numero di patologie, ad esempio il 70% dei tumori è evitabile, ma ci ritroviamo con 170mila morti l'anno. Il cambiamento improntato sulla prevenzione è ciò che rende sostenibile il SSN. Ma se non facciamo ora questo sforzo ci ritroveremo presto a dover nuovamente contenere o tagliare la spesa, cosa non auspicabile.

Sembra facile, ma sulla prevenzione si investe ben poco...

C'è un grande conflitto di interessi tra un cultura di tipo preventivo e il mercato della medicina. Per semplificare: se la gente smettesse di fumare, dovremmo chiudere gran parte delle chirurgie toraciche. Molta gente ci guadagnerebbe in salute, ma chi punta al profitto si troverebbe a non lucrare più.

Lo Stato dovrebbe intervenire in questa contraddizione...

Invece specula. Ogni anno lo Stato incassa 13 miliardi dalla tassazione sul tabacco, poi si ritrova con i malati di tumore ai polmoni. Lo stesso Stato incassa altri 10 miliardi dalla tassazione sul gioco d'azzardo e, poi, fa retorica sulla ludopatia. Non ne usciamo, se non con un salto culturale oltre questa contraddizione. Lucrare sul tabacco, sull’alcol e sull'azzardo attraverso l’imposizione di tasse considerevoli non rende credibile lo Stato quando timidamente "azzarda" campagne per promuovere la prevenzione in favore della salute. Gli attori in campo devono tornare credibili e questo è possibile solo attraverso un cambio radicale di prospettiva.

Lo Stato è schizofrenico...

Stimola la gente a giocare per farla diventare dipendente, guadagnando tasse che vengono poi messe a disposizione per curare i dipendenti dai giochi d’azzardo. Capisce che questa è una strada senza uscita. Il problema della pubblicità, parzialmente vietata per l'azzardo, resta però in piedi per molte altre cose e induce a un consumo antiscientifico. Parlo di pubblicità perché induce al consumo, talvolta non dannoso, ma talaltra... Pensi che la maggior parte delle cose che si vendono in farmacia non ha base scientifica, ma proprio a causa di questo inganno gli italiani spendono 3,6 miliardi l'anno per integratori alimentari che fanno certamente bene a chi li vende, ma non hanno alcuna efficacia sulla salute di chi li acquista.