La Cultura come ecosistema per la ricostruzione del Paese

Qual è il ruolo di un editore del Sud?

«Un editore parla al Paese intero, pur senza trascurare le specificità dei territori. Io ho sempre pensato che in un Paese angusto come l’ Italia, il mercato è decisamente ristretto, perché ci rivolgiamo ad una platea di italofoni non vastissima come per altre culture, infatti l'italiano si parla molto poco fuori dai nostri confini rispetto ad altre lingue nazionali. Per questo pensare in chiave nord-sud è ancor più riduttivo. Certo senza trascurare i territori che sono un punto di forza importantissimo per l’ Italia, e i nostri, mi riferisco a quelli del mezzogiorno, hanno bisogno di un po’ di voce in più. Ed è quello che noi facciamo».

Cosa chiederebbe invece alla politica regionale?