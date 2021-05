"Chi è mia madre?" Capire il nostro tempo attraverso la maternità surrogata

Che cosa accade nel contesto di questa diversa ontologia?

La prima risposta è che viene meno il senso dell’insostituibilità personale: tanto le cose quanto le persone diventano fungibili. Romano Guardini rimarcava il fatto che noi parliamo il linguaggio della persona, ma non abbiamo mai capito che cosa significhi realmente questo termine. La parola “persona”, infatti, mette in gioco categorie di unicità e irripetibilità che fuoriescono da quasi tutte le nostre relazioni. La persona – diceva – è in grado di incontrare sé stessa e gli altri, invece che di imbattervisi soltanto, mentre noi abbiamo relazioni sociali in cui ci serviamo degli altri, lottiamo con loro e via discorrendo. Guardini insegnava invece che, proprio perché connesso all’unicità, il linguaggio della persona è talmente paradossale che persino l’idea di contare le persone è contro-intuitiva. La maternità surrogata fa piazza pulita di tutto questo. Ma c’è un altro rilievo sull’unicità, che non è soltanto ontologico, ma esperienziale. Anders diceva che l’ontologia economica determina l’emergere della logica della serialità. Questa logica è tale che – secondo un vecchio proverbio tedesco – “una volta è nessuna”. Il venir meno dell’unicità, così, è anche il venir meno dell’unicità degli eventi: quando la maternità diventa un lavoro (e un lavoro è fatto di una scansione e di una routine, con gesti che continuamente si ripetono), viene meno l’unicità di quell’esperienza radicale che è, e che dovrebbe restare, connessa al mettere al mondo l’unicità.

La maternità surrogata, quindi, non fa venir meno solo l’unicità personale, ma anche il senso dell’unicità esperienziale?

Quand’anche una donna avesse messo al mondo più figli, la perdita dell’unicità numerica del parto non è la perdita della sua unicità esperienziale, ciò che alcune autrici femministe chiamano ‘il miracolo’ del mettere al mondo l’unicità. Nella maternità surrogata è proprio questo miracolo a essere annichilito, perché gli eventi diventano seriali e si assiste a una scissione dell’esperienza. Questa scissione ha anche il senso della perdita dell’unicità dei momenti che sono diversi da tutti gli altri, che si staccano da ciò che costituisce le tante routine del nostro quotidiano lavorativo.

Una sociologa, Daniela Danna, fa vedere bene, però, un altro aspetto delle sostituzioni che la maternità surrogata implica. Immaginiamo che una donna faccia “di mestiere” la madre surrogata e abbia già dei figli suoi, cosa, tra l’altro, raccomandata in questo business…

… perché raccomandata?

Perché avendo già avuto dei figli si accerta che è in grado di portare a termine la maternità: l’impresa commerciale non è a rischio e, oltretutto, avendo già dei figli è probabile che non si affezionerà al bambino. Questo fenomeno, però, si può osservare anche da un altro punto di vista: quello del figlio già in vita che, assistendo a questa dinamica, vede – come acutamente rileva Danna – sparire suo fratello e si interroga sul fatto che lui stesso avrebbe potuto sparire ed essere sostituito.

Walter Benjamin scriveva che la nostra è un’epoca di shock. Lo shock – il coup de dés di Mallarmé, ma anche il colpo della macchina alla catena di montaggio – azzera l’esperienza, azzerando tutto ciò che c’è prima e mai anticipando ciò che c’è dopo. L’esperienza ripetitiva non è solo serialità, ma anche azzeramento della serialità precedente, quindi dimenticanza di ogni esperienza precedente e al tempo stesso impossibilità di rilanciare nel futuro l’esperienza accumulata…

La logica della maternità surrogata è esattamente questo: istituzionalizzazione dell’oblio. La madre non diventa madre, ma porta a termine una prestazione. Benjamin fa capire la differenza tra il riprodursi animale, che è intransitivo, e il generare dei figli, che è umano e transitivo. Gli esseri umani generano figli e l’unicità, ma anche l’imprevedibilità di cui il figlio è l’immagine. Il figlio è l’imprevisto inteso come soggetto e non come evento. Nessuno può sapere prima come sarà suo figlio. Ma tutti gli uteri artificiali che stanno immaginando di realizzare sono, invece, istituzioni di una società della trasparenza addirittura prenatale. Viviamo – come è stato detto – nella società della trasparenza, dove si combatte ogni chiaroscuro, ogni segreto, ogni intimità e l’utero artificiale viene immaginato come liberazione dall’oscurità della vita gestazionale. Come se ci fosse un residuo di oscurità che la visione pseudognostica dell’epoca in cui viviamo non può tollerare. Proprio Benjamin diceva una cosa importante: nominiamo i figli appena nati, per cercare di scoprirne l’unicità.

Il tema del nome ritorna anche nel Racconto dell’ancella di Margaret Atwood, a cui dedica un’analisi lucidissima nel suo libro…

Ritorna quel tema quando la donna usata come strumento gestazionale deve consegnare il bambino e le viene impedito di dire il nome che per tutti i mesi della gravidanza lei ha sentito emergere dentro di sé. Nominiamo i bambini appena nati per scoprirli. Il nome nella dinamica di Kiev da cui siamo partiti per la nostra conversazione è quello inaccettabile e disumano di un prodotto commerciale. Come dice senza problemi un famoso economista, oggi c’è una domanda di bambini, come c’è una domanda di beni commerciali.

Parlare di maternità surrogata ci porta, inevitabilmente, a parlare di altro rispetto alla maternità surrogata…

Si tratta di un tema che apre una serie di questioni, tutte decisive, che non possiamo lasciare sullo sfondo. Nella logica di schieramento, tali questioni si perdono.