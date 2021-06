Modello Procida: l'isola che non isola capitale della cultura

Quali?

Agenti del cambiamento”, perché da questo piccolo frammento di terra vogliamo guardare al mondo, all’Europa, al Mezzogiorno. Il progetto è ispirato all’agenda 2030 delle Nazioni Unite sulla sostenibilità. Gli obiettivi che ci siamo posti sono stati declinati alla luce dei 17 goal dell’Agenda 2030. “Imprese creative e culturali” per promuovere soprattutto nelle giovani generazioni l’educazione alla creatività e sperimentare forme innovative di organizzazione culturale che possono fertilizzare i contesti e produrre cambiamento. “Innovazione sociale e rigenerazione urbana” perché Procida non è solo un’isola del Mediterraneo ma, come molte altre isole di questo mare, appartiene al Mezzogiorno d’Italia. Il Sud si deve rivolgere ai giovani e diventare la frontiera dell’innovazione. L’ultimo asse strategico della candidatura l’abbiamo chiamato “Turismo lento e di ritorno”, la scelta di Procida ci permette di fare una profonda riflessione sull’evoluzione dei turismo in Italia.

La vittoria dell’Isola è un punto di rottura rispetto al passato, perché?

La vittoria di Procida come capitale della cultura è storica perché pone al centro non più i grandi attrattori,ma ribalta il concetto di centralità partendo da ciò che è sempre stato considerato piccolo, minore. E questo ci impone di ripensare una politica pubblica di sviluppo culturale per uno spazio dalle dimensioni ristrette, come può essere l’isola...

