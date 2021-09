«Mezzogiorno: pubblico, privato e Terzo settore devono lavorare insieme, senza gerarchie»

"cosa spinge ad andare via?" e "come rende un territorio attrattivo?". Le risposte in parte potrebbero coincidere e riguardano tutte quelle condizioni sociali che consentono a ognuno di avere la speranza di vivere la vita che desidera. Ricordiamoci poi che il Mezzogiorno è attraversato da flussi migratori in ingresso che potrebbero essere gestiti in una prospettiva virtuosa, di maggiore apertura e inclusione, non soltanto per doverosa solidarietà, ma anche per rivitalizzare la demografia, la società e l’economia. Ma le politiche migratorie di chiusura e i limiti complessivi del sistema di accoglienza non consentono di cogliere questa opportunità. Invece, i flussi migratori sarebbero per noi una risorsa, anche uno spazio per immaginare un’altra prospettiva sociale a cominciare da contrasto all’invecchiamento demografico.

Ma l’aspetto della denatalità non è da sottovalutare

No, è l’indicatore di una cultura generale avversa alla genitorialitàche si combina con aspetti istituzionali che scoraggiano la natalità, a cominciare dai meccanismi di funzionamento del mercato del lavoro e della cultura stessa del lavoro, che penalizza soprattutto le donne, a passare poi ai limiti dei servizi di cura, di assistenza socio-sanitaria, scolastici, ricreativi che disincentivano l’esperienza della procreazione. La struttura familista del welfare, così com’è adesso, non sostiene adeguatamente la genitorialità. Non c’è sufficiente sensibilità sul tema dell’infanzia, sulla necessità di sviluppare programmi avanzati di conciliazione vita-lavoro per i genitori. Questo tipo di ragionamento, che guarda alla cultura sociale del Paese e al suo orientamento alla genitorialità, richiede iniziative di sistema, plurali e di lungo periodo che devono puntare alla defamilizzazione e a liberare le donne che sono caricate in misura maggiore della cura dei minori e hanno maggiori fragilità nel mercato del lavoro meridionale.