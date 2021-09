Caulonia, da noi gli afghani sono i benvenuti

Il documento oggi è stato inviato al Ministero dell’ Interno da cui si attende risposta nelle prossime settimane.

È ancora impegnata in una nuova riunione di Giunta, il Sindaco Caterina Belcastro quando provo a raggiungerla telefonicamente per sapere come è maturata la decisione di portare in esecutivo la scelta di farsi paese accogliente per i profughi fuggiti dall’ Afghanistan dopo l’ ascesa al potere dei Talebani.

«Caulonia è il paese dell’ accoglienza, siamo già nella rete dello SPRAR, oggi SIA, da moltissimi anni. I primi, forse, insieme alla vicina Riace ad organizzare l’ accoglienza per i migranti. Per noi non è una novità, tutt’altro. Ma oggi, volta ci è sembrato nuovamente doveroso aprire le porte della nostra cittadina. Davanti a questa nuova catastrofe umanitaria, che è sotto gli occhi di tutti e che ancora una volta vede questo popolo vittima di vessazioni e discriminazioni, soprattutto nei confronti delle donne, non si può rimanere insensibili e tacere quello che sta accadendo o restare semplicemente a guardare. Soprattutto è necessario portare tutti ad una riflessione umanitaria e agire, di conseguenza, come Istituzioni».