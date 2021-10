«Napoli, qui i giovani hanno bisogno di desideri»

A Ponticelli, quartiere nella zona orientale di Napoli, sono riscoppiate la faide di camorra. La faida però, a conti fatti, non riguarda mai solo la camorra, ma le persone che vivono - e a questo punto non possono più vivere i luoghi che abitano - perché di fatto si spara per strada. I proiettili non sono una scienza esatta, i colpi di pistola possono colpire chiunque. E in questo Napoli e i suoi quartieri, la città con le sue periferie, ha una storia triste, lunga, e ben documentata. La periferia di Napoli est, comprende San Giovanni a Teduccio, Barra e Ponticelli «lavoriamo con tutte le scuole del territorio», dice Cesare Moreno, presidente dell’associazione Maestri di Strada, presidio umano, sociale ed educativo sui quartiere. I Maestri di Strada costituiscono una comunità di apprendimento in cui si formano educatori e docenti ed è in grado di progettare e realizzare azioni di sostegno ai giovani che vogliono uscire dalla condizione di esclusione. «I fatti di cronaca delle ultime settimane, i morti ammazzati per strada e le ondate di arresti, ci fanno toccare il dolore tutti i giorni. Ma noi andiamo avanti lo stesso».

Qual è la vostra relazione con le scuole del territorio?

Lavoriamo in un contesto che non è facile, e la pandemia è stato un ulteriore elemento di fragilità. In questi mesi però abbiamo cercato di imparare cose nuove, rinsaldare i legami con il territorio. Abbiamo avviato le attività de il “Cubo- Cantiere Urbano Beni comuni", un luogo stiamo realizzando 4 aule laboratorio: tecnologia, musica, arte, scienze. Da sempre proviamo a sperimentare una pedagogia della ricerca. La nostra idea è molto semplice: stabilire se le attività che di solito sono affidate alle associazioni come i laboratori di teatro, arte, musica, sport, o ancora la lavorazione degli orti urbani, solo per citare qualche esempio, sono attività curricolari o extracurricolari. L’atteggiamento sbagliato della scuola è stato quello di averle considerate come attività “ricreative”.