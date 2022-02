Il legame scuola-lavoro da difendere e valorizzare

La morte di Lorenzo Parelli – il diciottenne ucciso a fine gennaio da una putrella d’acciaio nella fabbrica in cui completava la sua formazione professionale – ha riacceso il dibattito sull’alternanza tra scuola e lavoro e sul sistema duale di apprendimento. A tratti anche in modo fuorviante e strumentale, confondendo piani, mezzi e fini.

A Maurizio Drezzadore, Consulente del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - già Consigliere CNEL e direttore della rivista dell'ENAIP "Formazione & Lavoro”, già stato consigliere di presidenza e responsabile del Dipartimento Lavoro delle Acli nazionali e Presidente di Enaip - abbiamo chiesto di partire da un dato: nel 2021 sono morte 1.404 persone per infortuni sul lavoro, di cui 695 direttamente sui luoghi di attività. Le indagini sul caso dello studente Lorenzo Parelli faranno il loro corso, ma il tema della sicurezza sul lavoro per i ragazzi deve essere imprescindibile.

Da molti anni l’Italia convive con la piaga degli infortuni e dei morti sul lavoro. Le strade intraprese per contrastare questo insopportabile fenomeno sono state molteplici, fino a definire in modo più puntuale le responsabilità penali del datore di lavoro in caso di inadempienza sulle dotazioni di sicurezza. Con la ripresa, dopo il succedersi di diversi lockdown, è riesplosa una tendenza che si era parzialmente ridotta negli anni precedenti. Soprattutto nel settore edilizio si stanno concentrando incrementi preoccupanti di infortuni sospinti dalla fretta di operare con i meccanismi del bonus 110%, col ricorso massiccio alla nascita di nuove imprese, con il reclutamento di addetti impreparati professionalmente e con l’allargamento a dismisura dei contratti di subappalto.

Allora come continuare a contrastare il fenomeno?

Bisogna agire con più controlli e più formazione di qualità. Il contesto italiano è di per sé poco attento alla formazione (solo il 7,2% degli adulti svolge una regolare attività formativa) e questo si riverbera con analoghe problematiche anche nei luoghi di lavoro. In più si consideri che fino a pochi anni fa circa la metà delle risorse dei fondi interprofessionali venivano dedicate alla formazione per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Vale a dire che si è per lungo tempo accettato che gli obblighi di legge per le aziende di pagare la formazione fosse assolto con il concorso della spesa pubblica. Insomma si è sempre creduto poco alla formazione, anche a quella sulla sicurezza negli ambienti di lavoro; ed è proprio da qua che bisogna ripartire per un efficace contrasto agli infortuni e alle morti sul lavoro. Va ulteriormente segnalato che solo il 13% delle aziende fa formazione per i neoassunti e che in generale questa poca formazione è concausa di un uso approssimativo delle macchine di produzione.

Migliaia di ragazzi in molte città italiane gli scorsi giorni - oltre che per protestare contro la forma di maturità - hanno detto che l’alternanza scuola-lavoro è una sottrazione del tempo utile a far maturare il pensiero. Ma è davvero così?

Bisogna evitare di fare di ogni erba un fascio. La tragedia di Udine non ha alcuna attinenza con l’alternanza scuola-lavoro, avendo coinvolto un giovane frequentante il quarto anno di un percorso di IeFP, organizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia. In questi percorsi non si fa l’alternanza scuola-lavoro, come si contesta nelle piazze, si fanno invece, da molti anni, tirocini curriculari di almeno 200 ore annue di formazione in impresa. L’aver costruito un legame tra scuola superiore e lavoro è stato ed è un importante risultato da difendere e valorizzare, non certo da smantellare. Basta pensare ai numeri che ci riguardano come Italia per convincerci. Oltre due milioni di NEET, disoccupazione giovanile al 26%, circa un milione di posti di lavoro all’anno con difficoltà di reperimento da parte delle imprese. Tutto questo ci segnala la grande difficoltà a produrre competenze spendibili sul mercato del lavoro e ci deve sospingere ad intraprendere con determinazione la via dell’apprendimento nei luoghi di lavoro: indispensabile esigenza per non lasciare ai margini una intera generazione.