Col Barolo della vigna di Cavour abbiamo donato 660mila euro

Si diceva delle donazioni.

Sì, quest’anno doneremo in ognuna delle quattro aree, altrettante grandi opere d’arte di artisti contemporanei, di livello internazionale potranno, facendo si che il nostro territorio possa continuare a crescere e far crescere anche il turismo. Ma poi vorrei ricordare la nostra Fondazione Donare, partita da un’idea di comprare una vigna all’interno del castello di Grinzane, La vigna di Cavour. L’appezzamento era utilizzato in comodato d’uso alla Scuola enologica ma la banca proprietaria non era più interessata a mantenerlo nel patrimonio, per cui la vigna l’abbiamo acquistata noi e lasciata in gestione agli studenti della Scuola. In più, abbiamo chiamato Donato Lanati, l’enologo forse più conosciuto al mondo, a seguirli.

L’enologo-scienziato. E che è successo?

Abbiamo prodotto 15 barriques di Barolo di altissimo livello - perché la vigna è bellissima - con alcuni grappoli selezionati, con una tipologia di vinificazione particolarissima. Poi lo scorso anno abbiamo fatto il primo anno di Barolo en primeur, lo abbiamo messo all’asta, raccogliendo 660 mila euro, che sono stati dati tutti immediatamente in beneficenza a enti di Terzo settore. E, sempre in tema agricolo, abbiamo realizzato Agro-alimentare 4.0 e creato, anche qua, Filiera Futura, progetto a cui hanno aderito all’inizio 24 fondazioni in tutta Italia e anche atenei come quello Scienze gastronomiche di Pollenzo (Cn) che è tra i fondatori. E confido che arrivi anche il Politecnico di Torino e gli altri atenei. Son tutti passaggi che, nei sei anni di gestione passata, possono farci vedere il futuro con grande gioia e grande futuro.

Raviola, lei ha ancora due anni di mandato davanti. Cosa programma di fare per Cuneo e il suo territorio?

Sicuramente, come ho detto nel discorso di insediamento, vorrei dare continuità a quelli che sono stati questi sei anni che ho vissuto da vicepresidente. Abbiamo un Piano programmatico già fatto fino al 2024 e quindi saranno quelle le linee guide sulle quali noi lavoreremo. Sicuramente uno dei sogni del presidente Genta, e uno anche dei nostri sogni quotidiani, è quello di riuscire ad arrivare a un’unica fondazione bancaria sulla provincia.

Già perché oggi ci sono anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, quella di Saluzzo. Oltre a voi e Bra…

Acri e il ministero Economia e Finanze – Mef ce lo chiedono da tempo. Ci sono problematiche sicuramente di territorio e noi vogliamo assolutamente preservare l’identità di ogni fondazione e si potrebbero studiare metodologie per fare sì che ciò avvenga. Ho un mappamondo davanti alla scrivania…