Sciacca, dove scuola e ospedale si sono alleati per Nicola

Ripensare alla scuola

«L’intervento neurochirurgico», ricorda, «andò molto bene, ma la sensibilità nelle gambe non c’era». I chirurghi palermitani lo rassicurarono, inviandolo alla Maugeri per una lunga riabilitazione. «Le ore di lavoro in palestra, il duro impegno coi fisioterapisti, sulle prime, mi sfiancava. Figurarsi se pensavo alla scuola». La calorosa vicinanza dei compagni di classe e dei professori, «dopo pochi giorni erano già venuti a trovarmi», finì per convincerlo dell’idea di mettersi a studiare, anche in ospedale, anche in quelle condizioni. «Chiedemmo subito al preside Erasmo Miceli, di attivare un progetto per l’assistenza domiciliare previsti dall’Ufficio scolastico regionale della Sicilia», ricorda il professore Giuseppe Valenti, insegnante di Matematica, e in breve, da Trapani, nei giorni liberi dall’insegnamento, i docenti del Da Vinci cominciarono a raggiungere Sciacca, due per volta.

«Insieme al professor Valenti, sono arrivati i docenti Franca Colli, che insegna italiano e storia, Giuseppe Laudicina, Tecnologia e sistemi d’elettronica, Maria Pia Lucenti, inglese», ricorda Giuseppe. Così nei pomeriggi, dopo le intense mattinate in palestra, per Nicola sono cominciate la full immersion nei libri e la grande rincorsa per non perdere l’anno.